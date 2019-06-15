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Öğrencilerin YKS maratonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep’te de Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşandı. Nizip’te 2 öğrenci 15 dakika kuralına takılarak sınava giremedi.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen YKS öncesinde Gaziantep’te, öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. Sınav saati öncesinde okulların bahçesinde bekleyen öğrenciler, aileler ile bekledi. Yıl boyunca derslerine çalışıp sınava giren öğrenciler, ter döktü. Öğrencilerin aileleri de okulların karşısında bulanan parklarda Kuran’ı Kerim okudu. Bazı öğrenciler, sınava geç kalmamak için koşarak okul kapısına geldi. Okulların kapısı saat 10.00 itibariyle kapandı. Sınav saati boyunca çocuklarını bekleyen veliler, öğrencilere başarılar diledi.
Nizip’te iki öğrenci sınava giremedi
ÖSYM tarafından sınav giriş saati 10.00 olarak belirlendiği için giriş saatinden sonra gelen öğrenciler, sınav yerlerine alınmadı. Nizip’teki Mevlana Anadolu Teknik Lisesi’ne sınav için gelen iki öğrenci saat 10.00’dan sonra geldikleri için sınav yerlerine alınmadı. 2 öğrenci okul kapısından sınava giremeden geri döndü.

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu

Öğrencilerin YKS maratonu
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