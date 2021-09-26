Öğrencilerin Yurt Eylemleri Sürüyor

Büyükşehirlerde artan kiralar ve yetersiz yurtlar nedeniyle geçtiğimiz Pazar günü 20 öğrencinin İstanbul Kadıköy’de başlattığı ‘‘barınamıyoruz’’ eylemi, Ankara, İzmir, Kocaeli, Diyarbakır, Çanakkale, Eskişehir, Antalya’ya yayıldı.

‘‘Barınamıyoruz’’ hareketine dahil olan yüzlerce üniversite öğrencisi bu kentlerdeki parklarda gece sabahlarken sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşadıkları sorunu gözler önüne serdiler.

Yarın başlayacak yeni akademik yıl öncesi öğrencilerin sekiz kentte sürdürdüğü ‘‘barınamıyoruz’’ eylemleri yıl başından beri Boğaziçi Üniversitesi’nde süren rektör ataması karşıtı eylemlerden bunalan iktidarı rahatsız ediyor.

Erdoğan: ‘‘Yalan söylüyorsunuz, çirkin bir kampanya sürdürülüyor; 1 milyona yakın kurt kapasitesine sahibiz’’

Dün İstanbul’da düzenlenen Teknofest 2021’de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurt eylemlerine katılanların yalan söylediğini söyledi.

Erdoğan, ‘‘Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız ve bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi, alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak ‘Türkiye’de şu anda yurt yokmuş’ diye bu tür, böyle yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz. Hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada ve bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda iki, bilemedin üç kişilik odalarda biz öğrencilerimizi ağırlıyoruz’’ dedi.

Kasapoğlu’na göre, yurtlardan 720 bin kişi faydalanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir milyona yakın öğrencinin ağırlandığı bir yurt kapasitesinin mevcut olduğunu söylese de Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 22 Eylül’de yurtlardaki kapasitenin 720 bine ulaştığını ifade etmişti.

Ankara Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu’nda basın toplantısı düzenleyen Gençlik ve Spor Bakanı, ‘‘Salgın sürecine rağmen 216 bin 452 yeni kapasite oluşturduk. Yeni yurtlar için çalışmalarımız var. Hizmet ve yurtlarımızdan 720 bin öğrenci faydalanıyor. Özellikle de son 19 yılda, 2002-2021 yılları arasında 190'dan 768'e yükselen yurt sayısı ve 182 binden 720 bine yükselen bir kapasite var. Her geçen gün artıyor ve artmaya da devam edecek. Her iki perspektiften bakıldığında 4 misline yakın bir artış gerçekleşmiş oluyor’’ demişti.

Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a ‘‘Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun’’ tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt sorunu olmadığına dair sözlerine karşı çıktı.

CHP lideri, ‘‘Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın ‘Gençlerin sorunu yok’ diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok’’ dedi.

‘‘Barınamıyoruz’’ eylemleri sürüyor

Barınamayan öğrenciler ise Erdoğan’ın sözlerinden sonra başta İstanbul Üsküdar’daki Doğancılar Parkı, Kocaeli Yahya Kaptan’daki Aras Parkı, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi bahçesi ve İzmir Bornova’daki’daki Mehmet Suphi Kula Parkı’nda eylemlerine devam etti.

Öğrencilere mahalleliler yiyecek ve içecek yardımında bulundu.

‘‘Barınma sorunu yoksa bize ulaşan binlerce üniversite öğrencisinin hepsine yalancı mı diyorsunuz?’’

‘‘Barınamıyoruz’’ hareketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise ‘‘Biz banklarda yatmasak da milyonlarca barınma sorunu var’’ denerek sorunu çözecek adımların atılması istendi.

Açıklamada, ‘‘Barınma sorunu yoksa bize ulaşan binlerce üniversite öğrencisinin hepsine yalancı mı diyorsunuz? Neden polis ailelerimizi arayıp sorunun çözüleceğini söylüyor? Partili belediye başkanlarınız, valileriniz, KYK İl müdürleriniz neden çözüme dair açıklamalar yapıyor? Aktif öğrenim gören 3 milyon 800 bin, toplam 10 milyon öğrenci için ‘1 milyona yakın’ diye tarif ettiğiniz toplam kapasitesi 700 bin olan KYK yurtlarının yettiğini mi iddia ediyorsunuz? Barınma sorunu varsa neden bizi ‘yalan, yanlış’ ilan ediyorsunuz? Vaktinizi daha ne kadar bu tarz açıklamalar yerine sorunun çözümüne harcayacaksınız? Bu sorunu biz yaratmadık. Biz banklarda yatmasak da milyonların barınma sorunu var. Sadece biz değil, binlerce insan bu konuya dair fikrini söyledi. Eğer bir yetkiniz varsa, bizimle uğraşmak yerine derhal sorunu çözecek somut adımlar atın’’ dendi.

Doğancılar Parkı’nda Barınamıyoruz Hareketi adına konuşan bir öğrenci ise ‘‘Yedi gün önce 20 kişiydik, şimdi sesimiz milyonlara ulaştı. Apart yurt önlerinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu sitesinde, emlakçı vitrinlerinde biriken umutsuzluğumuz ortak bir öfkeyle toplumsal bir harekete dönüştü. Şimdi birbirimizi bulma zamanı’’ dedi.

CHP’li Büyükşehir Belediyeleri: Hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacak şekilde acil çözümler üretme kararı alınmıştır’’

Bugün Hatay’da toplanan CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı da yurt sorununa acil çözüm bulma kararı aldı.

Açıklamayı okuyan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ‘‘Toplantımızda son olarak üniversitelerin açılmasıyla birlikte son derece yakıcı sorun haline gelen öğrencilerin yurt ihtiyacı değerlendirilmiş, CHP’li belediyeler olarak bu süreçte hiçbir öğrenciyi açıkta bırakmayacak şekilde hızlı kamusal projeler geliştirme ve gençlerimize acil çözümler üretme kararı alınmıştır’’ dedi.

