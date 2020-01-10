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  4. Öğrencilerinden İHA’ya ziyaret

Öğrencilerinden İHA’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:17 | Son Güncelleme

Öğrenciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.İnci Koleji 3.

Öğrenciler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
İnci Koleji 3. sınıf öğrencileri, sınıf öğretmeni Asuman Akyürek ve okul müdürü Mehmet Postalı ile birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla İHA’yı ziyaret etti. İHA Ankara Haber Müdürü Bayazit Cebeci ve muhabirlerden ’gazetecilik’ hakkında bilgiler edinen öğrenciler, TGRT Haber Ankara Haber Merkezi muhabirlerini de ziyaret etti. Öğrenciler, TGRT Haber stüdyosunu detaylı bir şekilde inceledi.
Heyecanlı olduğunu ve ilk kez bir stüdyo gördüğünü söyleyen Gülfem Karalıoğlu, gazeteci olmak istediğini belirterek, ziyaretin güzel geçtiğini aktardı. Öğrencilerden Beyza Aydemir ise, ziyarete geldiği için mutlu hissettiğini, daha önce stüdyo veya haber merkezi görmediğini, gazeteci olmayı düşündüğünü söyledi. Gazeteci olmak istemesinin sebebi olarak "Mutluluk verici bir iş" ifadelerini kullanan Aydemir, "Haber sunmak bana çok eğlenceli geliyor veya bilgisayarda montaj yapmak" dedi.
Ziyaretin ardından meslek seçiminin şekillendiğini söyleyen Hüseyin Emre İnan da, "Ziyaret güzel geçti. Bilim insanı olmak istiyordum ama burası güzel geldi. Fikrim biraz gazeteciliğe doğru yöneldi" ifadelerini kullandı.

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