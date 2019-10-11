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Öğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış Pınarı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 17:21 | Son Güncelleme

TRABZON’un Düzköy ilçesinde bulunan Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla destek verdi.

Öğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış Pınarı'na destek

Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) - TRABZON’un Düzköy ilçesinde bulunan Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla destek verdi.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için başlatılan bayrak kampanyasına Trabzon'un Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencileri sosyal medya aracılığıyla videolu destek verdi. İngilizce öğretmeni Kayıhan Gedikli, Trabzonspor forması giyen 8/A sınıfı öğrencileri ile özel bir video hazırladı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını seslendirdiği videosuna sınıfın akıllı tahtasından eşlik eden öğrenciler, ardından da Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlere “Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimize selam olsun. Dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi. Öğrencilerin videosu kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.
Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını belirten Gedikli, "Çocuklar Ünal Karaman'ı çok seviyor. Her fırsatta sürekli o eski kaydı dinliyorlar. O vesileyle bu anlamlı türküyü hepsi ezberlemişti. Bugün de askerlerimize moral olması için bu türküyle, Trabzon'dan, Trabzonspor'dan, Ünal Karaman'dan selam göndermek istediler. Sabah ilk derse onlar için dua ederek başlıyoruz. Ayaklarına taş değmeden dönerler inşallah" dedi.

FOTOĞRAFLI

Öğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış Pınarı'na destekÖğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış Pınarı'na destekÖğrencilerinden 'Ölürüm Türkiyem' şarkısıyla Barış Pınarı'na destek

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