KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan ilk ve ortaokul eğitimi verilen okulda görev yapan idareciler ile kendilerine destek veren öğretmenler, okulun daha güzel görünüme sahip olması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede bulunan, 200 öğrencinin eğitim gördüğü Çatalağaç İlk ve Ortaokulunda görev yapan müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler, öğrencilerinin yeni dönemde daha temiz ve bakımlı ortamda eğitim görmesini sağlamak için hummalı çalışma yürütüyor.

Çatalağaç İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Taşımalı eğitim hizmeti verilen okulda 16 köyden öğrenciler olduğuna değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okulumuz ilçeye uzak olduğundan ustalık gerektiren işler için sürekli usta bulma imkanımız olmuyor. Okuldaki birçok çalışmayı biz gideriyoruz. Bunu da gönülden yapıyoruz. Amacımız, okulun gider maliyetinin fazla olmamasını sağlamak. İki müdür yardımcısı arkadaşımla okuldaki bütün ustalık gerektiren işleri birlikte yapıyoruz. Öğrenci ve öğretmenlere örnek olmak istiyoruz. Bizim bu çalışmalarımızı gören öğretmen arkadaşlarımız daha şevkle çalışıyor."