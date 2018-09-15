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Öğrencilerine daha güzel ortam sunmak için "usta" oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Çatalağaç İlk ve Ortaokulunda görev yapan üç yönetici, öğrencilerin daha temiz ortamda eğitim görmesi için okulu boyayıp tadilat işlerini yapıyor - Çatalağaç İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Yılmaz: - "Amacımız, okulun gider maliyetinin fazla olmamasını sağlamak. İki müdür yardımcısı arkadaşımla okuldaki bütün ustalık gerektiren işleri birlikte yapıyoruz"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan ilk ve ortaokul eğitimi verilen okulda görev yapan idareciler ile kendilerine destek veren öğretmenler, okulun daha güzel görünüme sahip olması için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkeze yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki kırsal mahallede bulunan, 200 öğrencinin eğitim gördüğü Çatalağaç İlk ve Ortaokulunda görev yapan müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenler, öğrencilerinin yeni dönemde daha temiz ve bakımlı ortamda eğitim görmesini sağlamak için hummalı çalışma yürütüyor.

Çatalağaç İlk ve Ortaokulu Müdürü Mustafa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.

Taşımalı eğitim hizmeti verilen okulda 16 köyden öğrenciler olduğuna değinen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Okulumuz ilçeye uzak olduğundan ustalık gerektiren işler için sürekli usta bulma imkanımız olmuyor. Okuldaki birçok çalışmayı biz gideriyoruz. Bunu da gönülden yapıyoruz. Amacımız, okulun gider maliyetinin fazla olmamasını sağlamak. İki müdür yardımcısı arkadaşımla okuldaki bütün ustalık gerektiren işleri birlikte yapıyoruz. Öğrenci ve öğretmenlere örnek olmak istiyoruz. Bizim bu çalışmalarımızı gören öğretmen arkadaşlarımız daha şevkle çalışıyor."

Okulda yaptıkları işlerden bahseden Yılmaz, "Çevre düzenlemesi, zemin ve kilit taşı çalışmalarını yaptık. Oyun alanları oluşturduk. Yapılması gereken boyama, tamirat, imalat ve çevre düzenlemesi gibi işler için usta çağırmıyoruz. Bütün işçiliği bize aittir. Sürekli değişen ve gelişen koşullarda bir eğitim ortamı hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Müdür Yardımcısı Halil Tütün ise göreve başladığı ilk günden bu yana okulun bahçesinde çevre düzenlemesi yaptıklarını belirterek, "Bizim çalışmalarımızı gören öğrencilerin başarıları daha da artıyor. Bu okuldaki öğrencilerin daha önceki yıllarda en büyük sorunu devamsızlıktı. Fakat son zamanlarda okulda değişimle devamsızlık yapan öğrenci kalmadı." dedi.

- "Amacımız, öğrencilerimizin mutlu ortamda eğitimlerini sürdürmesi"

Okul Müdür Yardımcısı Abdullah Güleş de çocukların daha mutlu olmaları için güzel bir ortam kurmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmaların çocukların başarısına yansıdığını aktaran Güleş, "Okulda masa tenisini kendimiz kurduk. Öğrencilerimiz masa tenisi branşında dereceler elde etti. Amacımız, öğrencilerimizin mutlu ortamda eğitimlerini sürdürmesi. Bunun için de çabalıyoruz. Okulun çatısındaki tadilat işlerini yapıyoruz. Ayrıca okulu boyuyoruz." diye konuştu.

Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise Çatalağaç İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ettiklerini, okulda müdür ve müdür yardımcılarının tadilat ve boyama işlemlerini yaptıklarını belirtti.

Okul idarecilerinin devletin yükünü azaltmak amacıyla kendi imkanlarıyla çalışmalar yaptıklarını ifade eden Özdemir, "Birçok okulumuzda öğretmenler, kendi okulunu kendileri boyadı. Bu da biz de başarıyı getiriyor." ifadelerini kullandı.

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müdür yardımcıları ve öğretmenler Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç İlk ve Ortaokulu görev yapan müdür

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