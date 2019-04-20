Öğrencilerine sınıfta çiğ köfte yoğurdu

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir öğretmen sınıfta öğrencilerine çiğ köfte yoğurdu.

Sivas’ın Kangal ilçesi Atatürk İlköğretim Okulu 4-A sınıfı öğretmeni Enes Kuzu, dersleri eğlenceli hale getirmek için ilginç bir yola başvurdu. Kuzu, sınıfın ortasında öğrencileri için çiğ köfte yoğurup Sivas türküleri söyledi. Daha sonra hep birlikte hazırlanan çiğ köfteyi yiyen Kuzu ve öğrencileri, o anları da cep telefonu ile kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Eğlenceli anlara gelen tepkiler ise olumlu yönde oldu.



