Öğrencilerini ısıtmak için atkı ve bere örüyorlar

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, derslerinden arta kalan zamanlarını değerlendirmek için bir araya gelen üç kadın öğretmen, komşularının da desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı, bere, yelek ve boyunluk örüyor.

Okuldan çıktıktan sonra bir araya gelen öğretmenler, akrabaları ve komşularının katılımıyla çay saati düzenleyip hem sohbet ediyor hem de ilmek ilmek işledikleri örgülerle ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyorlar.

Evlerde bir araya geldikleri gibi haftada bir gün de halk eğitim merkezinde toplanan kadınlar, burada yaptıkları işleri birbirlerine gösterip fikir alışverişinde bulunuyorlar.

Yaklaşık bir ay önce çalışmayı başlatan öğretmenler Nurcan İlerisoy, Sezen Önal ve Fatma Kaya'ya 15 civarında kadın da destek verdi. Gönüllü kadınlar, bugüne dek ördükleri atkı ve berelerin yanı sıra yelek ve kazakları, ilçedeki 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırdı.

Projeyi hayata geçiren öğretmenlerden Nurcan İlerisoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretmen arkadaşlarıyla okul çıkışında boş zamanlarını değerlendirmeleri konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.