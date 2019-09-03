Öğrencileriyle sınava hazırlandı, avukat oldu

"Hukukçu olabilmek için çok çalıştım. Hayallerimi gerçeğe dönüştürdüğüm için çok mutluyum. Eşim ve iki çocuğum bu yolculukta büyük destekçim oldu. Ben Tunceli'de zor şartlar altında doğup büyüdüm. O zamanlar ailem çiftçilik yapıyordu. En kısa yoldan hayata atılabilmenin yolu öğretmen olabilmekti. Öğretmenlik, maneviyatı çok yüksek bir meslek. Bu mesleği uzun süre yapabildiğim için gurur duyuyorum. Aklımda ise hep hukukçu olabilmek vardı. Zoru başardım ve avukatlık mesleğine giriş yaptım."

Denizli Barosuna kayıt yaptıran ve stajyer avukat olarak göreve başlayan Oran, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileriyle aynı sıralarda üniversitede okumanın tarif edilmez bir duygu olduğunu belirtti.

Öğrencileriyle birlikte üniversite sınavlarına hazırlanan ve 3 öğrencisiyle birlikte Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Oran, mezun olup hayaline kavuştu.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de özel okullarda matematik öğretmenliği yaparken çocukluk hayali avukatlık mesleği için yeniden üniversiteye giden ve mezun olan Ayhan Oran, öğrencileriyle birlikte stajyer avukat olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Gündüz öğretmenlik yapıp gece hukuk derslerine çalışmanın çok zor olduğunu, bu süreçte üniversiteye hazırladığı öğrencilerinden de destek aldığını dile getiren Oran, "terazisi şaşmayan, vicdanını ön planda tutan bir avukat olmak istediğini dile getirdi.

Başarılı olmanın ilk kuralının, hayal kurmaktan geçtiğine dikkati çeken Oran, "İnsan bir şeyi isterse yapar. Hayallerin peşinden gidilmeli. Ben 35 yaşımda avukat olmaya karar verdim. Gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını, zorluklar karşısında pes etmemelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

