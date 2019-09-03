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Öğrencileriyle sınava hazırlandı, avukat oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:03 | Son Güncelleme

Denizli'de özel okullarda matematik öğretmenliği yapan Ayhan Oran, öğrencileriyle birlikte hazırlanarak girdiği hukuk fakültesinden mezun oldu, stajyer avukat olarak görev yapmaya başladı - Avukat Ayhan Orhan: - "Ben 35 yaşımda avukat olmaya karar verdim. Gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını, zorluklar karşısında pes etmemelerini tavsiye ediyorum"

DENİZLİ (AA) - Denizli'de özel okullarda matematik öğretmenliği yaparken çocukluk hayali avukatlık mesleği için yeniden üniversiteye giden ve mezun olan Ayhan Oran, öğrencileriyle birlikte stajyer avukat olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğup büyüyen Oran, 1997 yılında Pamukkale Üniversitesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Mezun olduktan sonra Denizli'deki özel okullarda 14 yıl matematik öğretmenliği yapan Oran, hayalini kurduğu avukatlığı unutmadı.

Öğrencileriyle birlikte üniversite sınavlarına hazırlanan ve 3 öğrencisiyle birlikte Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Oran, mezun olup hayaline kavuştu.

Denizli Barosuna kayıt yaptıran ve stajyer avukat olarak göreve başlayan Oran, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencileriyle aynı sıralarda üniversitede okumanın tarif edilmez bir duygu olduğunu belirtti.

Oran, şöyle konuştu:

"Hukukçu olabilmek için çok çalıştım. Hayallerimi gerçeğe dönüştürdüğüm için çok mutluyum. Eşim ve iki çocuğum bu yolculukta büyük destekçim oldu. Ben Tunceli'de zor şartlar altında doğup büyüdüm. O zamanlar ailem çiftçilik yapıyordu. En kısa yoldan hayata atılabilmenin yolu öğretmen olabilmekti. Öğretmenlik, maneviyatı çok yüksek bir meslek. Bu mesleği uzun süre yapabildiğim için gurur duyuyorum. Aklımda ise hep hukukçu olabilmek vardı. Zoru başardım ve avukatlık mesleğine giriş yaptım."

Gündüz öğretmenlik yapıp gece hukuk derslerine çalışmanın çok zor olduğunu, bu süreçte üniversiteye hazırladığı öğrencilerinden de destek aldığını dile getiren Oran, "terazisi şaşmayan, vicdanını ön planda tutan bir avukat olmak istediğini dile getirdi.

Başarılı olmanın ilk kuralının, hayal kurmaktan geçtiğine dikkati çeken Oran, "İnsan bir şeyi isterse yapar. Hayallerin peşinden gidilmeli. Ben 35 yaşımda avukat olmaya karar verdim. Gençlere hayallerinin peşinden koşmalarını, zorluklar karşısında pes etmemelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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