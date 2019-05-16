Öğrencilerle - dolmuşçular arası ücret kavgası

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksek Okulu’nda (MYO) öğrenim gören öğrencilerle dolmuşcular arasında ücret verilmediği iddiasıyla kavga çıktı. Yaşanan kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay anını anlatan Öğrenci Muaz Berne yaptığı açıklamada, “Biz onların çocukları, kardeşleri yaşındayız ve onların bu yaştaki çocukları darp etmeleri gerçekten acı verici bir durum” dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Adapazarı MYO’da öğrenim gören öğrenciler ile Camili hattında dolmuşçuluk yapan şoförler arasında iddiaya göre ücret verilmediğinden dolayı tartışma çıktı. Tartışma MYO’nun önünde kavgaya dönüştü. Güvenlik görevlilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sonra erdi. Yaşanan olay sonrasında öğrenciler şoförlerden davacı ve şikayetçi olarak karakola ifade verdikleri öğrenildi. Okulun önünde yaşanan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde öğrencilerle ile şoförlerin kavga ettiği an gözüküyor. Yaşanan olay sonrası okul önünde durakta öğrenciler dolmuşa binmeme eylemi yaptı. Gerçekleşen eyleme SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, öğretim görevlileri, öğrenciler katıldı.

“Biz onların çocukları, kardeşleri yaşındayız”

Olay anını gören öğrenci Muaz Berne yaptığı açıklamada, "Arkadaşımla dolmuşa bindik ve kendisi bana dolmuş ücretini uzattı ve ben parayı alıp dolmuşçuya verdim. Arkadaşımın yanına oturdum ve daha sonrasında dolmuşçu ise aranızdan bir kişi parasını vermedi inerken onu uyaracağım diye bir söylentide bulundu. Dolmuştan inerken arkadaşımı sen paranı vermedin demesi üzerine arkadaşım beni yanına çağırdı ve bende biz paramızı verdik dedim. Daha sonrasın da şoför ile arkadaşlarım arasında sözlü bir münakaşa oldu ve biz daha sonrasında okula doğru yürümeye başladık. Dolmuş şoförü arkamızdan korna çalmaya başladı ve arkasından 3-4 tane daha dolmuş geldi. Hiç bir şekilde bir şey demeden arkadaşımı darp etmeye başladılar. Ayırmaya gelen arkadaşımı da aralarına alıp darp etmeye devam ettiler ve bende bir şekilde arkadaşımı aralarından alıp okula götürdüm. Dolmuş şoförleri sözlü tacizlerine devam ederken öğretmenlerimiz geldi durum polis ekiplerine ihbar edilince polis ekipleri hepimizi emniyete götürdü. Emniyette hepimiz ifadelerimizi verdik ve bu durumun arkasında duracağız. Biz onların çocukları, kardeşleri yaşındayız ve onların bu yaştaki çocukları darp etmeleri gerçekten acı verici bir durum " dedi.

“Özür dileyene kadar belediye otobüslerini kullanmalarıdır”

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık Sarıbıyık, "Ramazan ayı içerisinde böyle bir durumla karşılaştığımız için gerçekten üzüntü duyuyoruz. Öğrencilerimize yapışan bu yanlış durumun bize yapılan bir hakaret olarak kabul ediyoruz ve bu olayı kınıyoruz. Minibüslerin görevi vatandaşa ve öğrencilere hizmet etmek ve bu çocuklar başka şehirlerden başka ülkelerden buraya okumak için gelen öğrenciler bizim emanetimiz olan bu öğrencilere sahip çıkmamız gerekiyor. Dolayısıyla kimsenin öğrenciye bu şekilde davranmasının hakkı yoktur hukuki açıdan da böyle bir durum söz konusu olamaz. Öğrenci parayı verdiğini iddia ediyor bu yaşanan olayı dolmuşta yaşanan sıradan bir hadise olarak düşünüyorum ama dolmuşçuların toplanarak üniversiteyi basması ve üniversitenin önünde 3-4 dolmuşçunun öğrenciyi darp etmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Olay savcılığa intikal etmiş ve bundan sonrada olayı yakinen takip edeceğiz. Öğrencilerimizden de istirhamımızda dolmuşçular kendilerine nazik davranmıyor ise ve dolmuşçular bu durumdan özür dileyene kadar belediye otobüslerini kullanmalarıdır" diye konuştu.