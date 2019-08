Öğrencinin başarısını artırmanın yolu bu yöntemden geçiyormuş

Ankara’da bulunan Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan araştırma, ‘akran eğitiminin’ önemini gözler önüne serdi. Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu, araştırma için 150 öğrencinin bulunduğu biri deney, diğeri kontrol olmak üzere iki farklı grup oluşturdu. Bir grup akran eğitimi aldı, diğer grup ise normal eğitimine devam etti. Yıl sonunda ise iki gruptan birinin başarı ortalaması 60, diğerinin ise 66’ya kadar çıktı. Akran eğitiminin uygulandığı grubun başarısının 5 puan daha yüksek olduğu görüldü.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA UYGULANMALI

Dijital çağdaki yeniliklerin eğitim ve öğretim alanına yansıdığına dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu, “Akran eğitimi, yükseköğretim kurumları için şiddetle tavsiye edebileceğimiz bir yöntem. Bunda takım çalışmasından farklı olarak 6-8 kişilik gruplar bir araya geliyor ve her grubun bir lideri oluyor. Bu grupları dönem başında oluşturuyoruz. Her grupta başarı seviyesi yüksek, orta ve düşük öğrenciler bir araya geliyor. Bu takımın lideri her hafta grubu ile bir araya geliyor. Lider ise iletişim becerisi yüksek, dersi daha önce başarı ile tamamlamış gönüllü kişilerden seçiliyor. Bu liderler aynı zamanda pedagojik konularda her hafta düzenli eğitim alıyor. Bu eğitimin içinde: İletişim nasıl kurulur?, birey potansiyelinin üzerine nasıl çıkarılır?, bireysel farklılıklara dikkat gibi konular uygulamalı olarak işleniyor. Liderler her hafta takımlarıyla birlikte problem, örnek olay çözümüne yönelik uygulamalar yapıyorlar” dedi.