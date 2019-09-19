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Öğrencinin drift şikayetine rektörün "plaka gönderin" cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:17 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öğrencinin sosyal medyadan kampüste drift atanlara yönelik şikayeti üzerine, “Bize plakalarını bildirin, kampüs içerisine almayalım” karşılığını verdi.Son günlerde trafikte sıkça karşılanan drift sorunu bu kez Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde şikayet konusu oldu.

Öğrencinin drift şikayetine rektörün "plaka gönderin" cevabı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Mustafa Ünal, bir öğrencinin sosyal medyadan kampüste drift atanlara yönelik şikayeti üzerine, “Bize plakalarını bildirin, kampüs içerisine almayalım” karşılığını verdi.
Son günlerde trafikte sıkça karşılanan drift sorunu bu kez Akdeniz Üniversitesi kampüsü içerisinde şikayet konusu oldu. Üniversitede eğitim gören bir öğrenci, kampüs içerisinde drift yapan araçları üniversitenin Rektörü Mustafa Ünal’a şikayet etti. Soysal medyadan şikayetini dile getiren öğrenci, “Hocam kampüs içerisinde araç ile her dönüşte drift yapan insanlar yüzünden canımız tehlikeye giriyor. Bugün yaşadığımız bir olayda az kalsın yaralanıyorduk. Her hafta aynı olay. Bu duruma güvenlikler el atabilirlerse seviniriz” yazdı.
Öğrencinin bu şikayetine cevap veren Rektör Ünal, “Eğer bize plakalarını bildirirseniz o araçlara belli bir süre kampüse almama yaptırımı uyguluyoruz” diyerek cevap verdi. Rektörün bu cevabı bir çok öğrenci tarafından beğenildi.

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