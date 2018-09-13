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Öğrencinin eğitim maliyeti aylık 218 lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 17:39 | Son Güncelleme

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezince, bir öğrencinin eğitim harcamalarının belirlenmesine yönelik "Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması"nın sonuçları açıklandı - Buna göre, bir öğrenci için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim süresince yapılan masrafların veliye maliyeti aylık ortalama 218 lira olarak belirlendi

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezince (EBSAM), "Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarına göre, bir öğrenci için okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi süresince yapılan masrafların veliye maliyeti aylık ortalama 218 lira olarak belirlendi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, EBSAM tarafından gerçekleştirilen bir öğrencinin eğitim harcamalarının belirlenmesine yönelik "Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, üniforma giyme zorunluluğu bulunan okullardaki öğrencilerin okula başlangıç masrafının, serbest kıyafet uygulayan okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafından daha yüksek olması dikkati çekti.

Serbest kıyafet uygulayan ilkokula başlayan bir öğrenci için yapılacak harcama ortalama 715 lira, ortaokula başlayan için 740 lira, ortaöğretime başlayan için 725 lira olarak belirlendi.

Üniforma giyme zorunluluğu bulunan ilkokula başlayan öğrenci için ise 980 lira, ortaokula başlayan için bin 5 lira ve ortaöğretime başlayan için bin 15 lira harcama yapılacağı hesaplandı.

Bir öğrencinin okul öncesi eğitimden ilköğretimin sonuna kadarki süreçte sadece okul ihtiyaçları için yapılan harcamanın 23 bin 452 lira olduğu belirlendi. Bu harcama veliye ayda ortalama 217 lira olarak yansıdı.

Ortaöğretim eğitimi boyunca bir öğrencinin okul ihtiyaçları için de ortalama 10 bin 580 lira harcama yapıldığı belirlendi. Bunun için velinin ayda ortalama 220 lira harcadığı tespit edildi.

Kantin, yemekhane, okul servisi gibi masraflar dikkate alındığında bir öğrenci için yapılacak harcamanın, okul öncesi eğitim ve ilköğretimde ayda ortalama 628, ortaöğretimde de 679 lira olduğu hesaplandı.

Bir öğrenci için okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim süresince yapılan masraflar dikkate alındığında bunun veliye maliyeti, aylık ortalama 218 lira olarak belirlendi.

- TÜİK verileri dikkate alındı

Okula başlangıç ve eğitim masrafı hesabı, çeşitli verilerle Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Araştırması kapsamında sunulan eğitim harcamaları verileri kullanılarak gerçekleştirildi.

Okula başlangıç harcamaları hesaplanırken okul aile birliğine bağış, forma ya da kıyafet, çanta, beslenme çantası, suluk, kırtasiye malzemeleri ve spor malzemeleri dikkate alındı.

Eğitim harcaması hesaplanırken de okula başlangıç masraflarının yanında velilerin çocukları için okul öncesinden ortaöğretimin sonuna kadar geçen süreçte yaptığı kırtasiye, öğretim materyali, okula düzenli bağışlar ve ulaşım giderleri gibi harcamalar göz önünde tutuldu.

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EBSAM Eğitim Bir Sen Öğrencinin eğitim maliyeti TÜİK

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