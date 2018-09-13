Öğrencinin eğitim maliyeti aylık 218 lira

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezince (EBSAM), "Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarına göre, bir öğrenci için okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim eğitimi süresince yapılan masrafların veliye maliyeti aylık ortalama 218 lira olarak belirlendi.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, EBSAM tarafından gerçekleştirilen bir öğrencinin eğitim harcamalarının belirlenmesine yönelik "Öğrencinin Veliye Maliyeti Araştırması"nın sonuçlarına yer verildi.

Buna göre, üniforma giyme zorunluluğu bulunan okullardaki öğrencilerin okula başlangıç masrafının, serbest kıyafet uygulayan okullardaki öğrencilerin başlangıç masrafından daha yüksek olması dikkati çekti.

Serbest kıyafet uygulayan ilkokula başlayan bir öğrenci için yapılacak harcama ortalama 715 lira, ortaokula başlayan için 740 lira, ortaöğretime başlayan için 725 lira olarak belirlendi.

Üniforma giyme zorunluluğu bulunan ilkokula başlayan öğrenci için ise 980 lira, ortaokula başlayan için bin 5 lira ve ortaöğretime başlayan için bin 15 lira harcama yapılacağı hesaplandı.