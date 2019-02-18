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Öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su termosu kapağı kesilerek çıkartıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su termosu kapağı itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan Eşref Uslu Okulu 5.

Öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su termosu kapağı kesilerek çıkartıldı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su termosu kapağı itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesi Ataevler Mahallesi’nde bulunan Eşref Uslu Okulu 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ö.A.’nın parmağı oynadığı su termosunun kapağına sıkıştı. Olayı gören arkadaşlarının durumu bildirdiği okul yönetimi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, küçük çocuğun parmağındaki kapağı keserek çıkarttı.

Öğrencinin parmağını sıkıştırdığı su termosu kapağı kesilerek çıkartıldı

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