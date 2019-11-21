Öğrencisi, Celalettin Ökten'i anlattı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Öğrencisi Mehmet Yahya Kutluoğlu, Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celalettin Ökten'e ilişkin, "Celal Hoca bize 'Ben derse gelmediğim gün anlayın ki ölmüşümdür.' demişti. İlahiyatta bizim ikinci senemizde öğretmenken rahatsızlandı evde. Yarının dersini hazırlarken vefat etti." dedi.

Mehmet Yahya Kutluoğlu, AA muhabirine, 9 yıl öğrencisi olduğu Mahmut Celalettin Ökten'i anlattı.

İstanbul'da yaşayan yazar Kutluoğlu, 1949 yılında o dönemin siyasileri tarafından İstanbul'da imam hatip kursu açıldığını ve o dönemin meşhur hocası "Sıfırcı Celal" olarak bilinen Ökten'in buraya müdür ve öğretmen olarak atandığını söyledi.

Bu kursun 9 aylık olduğunu belirten Kutluoğlu, ''9 ayda burada okuyan öğrenciler imam hatipten mezun olacak. Bu kurs 1951 yılına kadar devam etti ama Celal Hoca bunu yeterli görmedi. 9 ayda yetişen öğrencilerin yeterli olmayacağını düşünüyordu.'' diye konuştu.

Kutluoğlu, o yıllarda hükümetin değiştiğini ifade ederek, şöyle devam etti: