Öğrencisi, Celalettin Ökten'i anlattı

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Öğrencisi Mehmet Yahya Kutluoğlu, Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celalettin Ökten'e ilişkin, "Celal Hoca bize 'Ben derse gelmediğim gün anlayın ki ölmüşümdür.' demişti. İlahiyatta bizim ikinci senemizde öğretmenken rahatsızlandı evde. Yarının dersini hazırlarken vefat etti." dedi.
Mehmet Yahya Kutluoğlu, AA muhabirine, 9 yıl öğrencisi olduğu Mahmut Celalettin Ökten'i anlattı.
İstanbul'da yaşayan yazar Kutluoğlu, 1949 yılında o dönemin siyasileri tarafından İstanbul'da imam hatip kursu açıldığını ve o dönemin meşhur hocası "Sıfırcı Celal" olarak bilinen Ökten'in buraya müdür ve öğretmen olarak atandığını söyledi.
Bu kursun 9 aylık olduğunu belirten Kutluoğlu, ''9 ayda burada okuyan öğrenciler imam hatipten mezun olacak. Bu kurs 1951 yılına kadar devam etti ama Celal Hoca bunu yeterli görmedi. 9 ayda yetişen öğrencilerin yeterli olmayacağını düşünüyordu.'' diye konuştu.
Kutluoğlu, o yıllarda hükümetin değiştiğini ifade ederek, şöyle devam etti:
''Hükümet değişince Maarif Bakanı yani Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri oldu. Celal Hoca Konya'da Tevfik İleri'nin bir miting konuşmasını radyodan dinlemiş, onun dindar bir adam olduğunu düşünüp ona gitmeye karar vermiş. Hoca Ankara'ya gidip Tevfik İleri'ye 'Bu kurstan bir şey olmaz, böyle adam yetişmez.' dedi. Daha önceki öğrencilerinden Celal Hoca'nın milletvekili olan talebeleri vardı. Onlar ilk Tevfik İleri'nin eşinin yanına onu götürmüşler Celal Hoca'yı 'Konuya daha duyarlı' olur diye. Daha sonra bakanla görüştüler eşi vasıtasıyla.
Celal Hoca ona meseleyi anlattı ve karşısındaki ikna etti. Bakan da hocadan ders müfredatını hazırla ve bana getir demiş. O da 7 senelik imam hatip sistemi müfredatını hazırlayarak Bakan'a getirdi. Daha sonra Talim ve Terbiye Kurulu konuyu görüştü ama oradakiler her maddeyi kabul ettikten sonra konu Kur'an-ı Kerim'in Türkçe harflerle okunması noktasında, 'Böyle okunamaz, Türkçe harflerle okunacak.' dediler. Celal Hoca da buna itiraz etmiş ve 'Resulallah nasıl tebliğ ettiyse öyle okunması gerekiyor.' dedi. Bunun üzerine Celal Hoca tekrar Tevfik İleri'ye giderek konuyu anlattı. Bakan da kendisine takılmaması gerektiğini söylemiş. Ertesi toplantıya Tevfik İleri kendisi başkanlık yaptı ve Talim ve Terbiye Kurulunun muhalefetine rağmen imam hatip müfredatı kabul edildi. Ardından okullar açıldı ve biz de bu okullara kayıt olduk.''
- ''Celal Hoca okulların hem kurucusu hem de devam ettiricisi oldu''
Celalettin Ökten'in 7 yıl imam hatip ve 2 yıl ilahiyatta öğretmeni olduğunu anlatan Kutluoğlu, şunları kaydetti:
''İlmi çok iyi olan bir öğretmendi. Zaman kaybetmesini sevmezdi. Herkesi beğenmezdi ilim sahasında. Müdür olunca titizlikle öğretmen arar ve onları seçerdi. Beykoz'dan öğretmen buldu getirdi imam hatip okuluna. Celal Hoca bize 'Ben derse gelmediğim gün anlayın ki ölmüşümdür.' demişti. İlahiyatta bizim ikinci senemizde öğretmenken rahatsızlandı evde. Yarının dersini hazırlarken vefat etti. İmam hatiplerin kurulmasında çok mücadele verdi. Talim ve Terbiye Kurulunun karşı çıkmasına rağmen Tevfik İleri'yi ikna etti, okulları açtırdı ve okulların devamına büyük hizmeti oldu. Celal Hoca okulların hem kurucusu hem de devam ettiricisi oldu. Çok önemli kişiler yetiştirdi.''
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