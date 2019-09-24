Öğrencisi tarafından öldürülen Ceren'in babasından destek çağrısı

Ankara'da Çankaya Üniversitesi'nde, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (23) tarafından öldürülen Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) babası Mustafa Damar, Cuma günü başlayacak duruşma öncesi sosyal medyada destek çağrısı yaptı. Baba Damar, "Kızımın yaşadıklarının ibret olması, toplumda gerekli farkındalığın oluşturulması ve yaşanan bu vahim olayların tekrarlanmaması için herkesi #CerenHocaİçinSusma etiketiyle paylaşım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Hasan İsmail Hikmet, polisin takibi soncu yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma 7 ayda tamamlanarak Hasan İsmail Hikmet hakkında 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.