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Öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasının cezası belli oldu

10.02.2022 02:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Fatsa ilçesinde özel bir erkek öğrenci yurdunda öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle hakim karşısına çıkan şahsın cezası belli oldu. Mahkeme tarafından, etüt hocası olan Y.K.'ye 'Çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoymak' suçlarında 48 yıl hapis cezası verildi.

Öğrencisine cinsel istismarda bulunan kurs hocasının cezası belli oldu

Fatsa'da özel bir erkek öğrenci yurdunda 12 yaşındaki çocuğun, kurs hocası Y.K. tarafından cinsel istismara uğramasının ardından çok yönlü soruşturma başlatıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soruşturmayı yürüten Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatsa Adliyesi’nde gerçekleşen mahkeme sonrasında Y.K. hakim karşısına çıktı. Hakkında, ‘Çocuğun cinsel istismarı’, ‘Kişiyi hürriyetinden alıkoymak’ suçlarından mahkemede ifadesi alınan Y.K., 48 yıl hükmen ceza alarak cezaevine gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fatsa'da bulunan özel erkek öğrenci yurt binasında yatılı kalan ve etüt hocası olan Y.K.’nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatan B.K., ailesiyle birlikte yurt binasına giderek burada kurs yöneticilerine de yaşadıklarını anlattı. İddiaya göre sanık Y.K. aile ile baş başa görüşmesinde ‘Şeytana uydum, dün gece tövbe ettim, secdeye kapandım’ dedi.
Ailenin şikayetçi olması üzerine Y.K. polise teslim edilmiş ve savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar
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