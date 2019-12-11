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Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 09:54 | Son Güncelleme

Düzce'de, kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen lise öğretmeni Ç.Y., saklandığı otel odasında fare zehri içerek intihara kalkıştı. Yarı baygın bulunan Ç.Y., hastanede tedaviye alındı.

Öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen öğretmen intihara kalkıştı

Yığılca ilçesindeki bir lisede öğretmenlik yapan Ç.Y.’den 2 gündür haber alamayan ailesi, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmalar sonucu Ç.Y.’nin kent merkezindeki bir otelde olduğu belirlendi.

Dün otele giden polis ekipleri, otel görevlileri eşliğinde girdiği odada, Ç.Y.'yi yarı baygın halde buldu. Öğretmen Ç.Y., çağırılan 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ç.Y.'nin, fare zehri içerek intihara kalkıştığı belirlendi.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Polisin yaptığı araştırmada, bir kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Ç.Y. hakkında 3 genç kızın şikayette bulunduğu belirlendi. Ortadan kaybolan Ç.Y.'nin, otel odasına saklandığı, yakalanacağını anlayınca da intihara kalkıştığı tespit edildi.

Durum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletilirken, öğretmen açığa alındı. Ç.Y.’nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Kaynak: DHA

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fare zehri Düzce

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