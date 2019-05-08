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Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 17:46 | Son Güncelleme

Öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmene soruşturma

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Karaköprü ilçesinde öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde görev yapan bir öğretmenin okulda kavga eden bir öğrenciye tokat atma görüntüsünün sosyal medyaya yansıması ve basında yer alması üzerine Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, bu kapsamda öğretmen ve öğrencilerin ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.

Şanlıurfa'nın Karaköpürü ilçesinde öğrencisine şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen hakkında dün İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatılmıştı.

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öğretmen Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı şiddet uygulama

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