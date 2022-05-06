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Öğrencisine uygunsuz mesajlar atıp, cinsel ilişkiye girdi! 28 yaşındaki öğretmen olay oldu

06.05.2022 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yaşayan 28 yaşındaki öğretmenin, çocuk yaştaki öğrencisine uygunsuz mesajlar atıp ilişkiye girmesi okulu ayağa kaldırdı. Öğretmenin; küçük çocuğu kendisiyle beraber olmaya zorladığı mahkeme kayıtlarında yer alırken, söz konusu okul yönetiminden açıklama geldi.

Öğrencisine uygunsuz mesajlar atıp, cinsel ilişkiye girdi! 28 yaşındaki öğretmen olay oldu

Öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmekle suçlanan öğretmen haberi Avustralya'da olay oldu. Velileri ayağa kaldıran iğrenç olayla ilgili detaylar ortaya çıkarken; iddiaların odağındaki öğretmenin; küçük çocuğu kendisiyle beraber olmaya zorladığı mahkeme kayıtlarında yer aldı. İşte okuldaki skandalla ilgili son gelişmeler...

CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEK İÇİN ÖĞRENCİSİNİ ZORLAMIŞ

Avustralya’da yaşayan 28 yaşındaki Ammy isimli bir öğretmen, okulundaki bir öğrenciyi cinsel istismar ettiği iddiasıyla geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı. Öğretmenin, öğrencisine uygunsuz mesajlar attığı ve kendisiyle beraber olmaya zorladığı mahkeme kayıtlarında yer alırken, konunun ortaya çıkmasının ardından söz konusu okulda veliler arasında huzursuzluk yaşanmıştı.

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Daily Star'da yer alan habere göre; birçok veli okul yönetimi hakkında şikayette bulunmuş, bazıları da çocuklarını okuldan almıştı.

OKUL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Bunun üzerine, okuldan yapılan açıklamada, öğretmenin okulda yalnızca ‘bir gün’ görev aldığı ve bahsi geçen öğrencinin kendi okullarında bulunmadığı aktarıldı.

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Port Augusta West İlköğretim Okulu müdürü David Lawton, iddia edilen cinsel suçun farklı bir okuldan bir öğrenciyle gerçekleştiğini vurguladı. “Bu olay, okulumuzda herhangi bir öğrenciyi ilgilendirmiyor ve okulumuzda herhangi bir çocuk için herhangi bir endişeye gerek olmadığını gösteriyor.” dedi.

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Öğretmenin çocuklarla ilgili işlerde çalışmasını engelleyen kefalet koşullarına sahip olduğuna da dikkat çekildi.

“Çocuğunuzun güvenliği ve refahı hakkında herhangi bir endişeniz varsa, lütfen doğrudan okuldan benimle iletişime geçmekten çekinmeyin.” ifadeleri kullanıldı.

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Öğretmen Avustralya
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