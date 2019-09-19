Öğrencisini döven öğretmene 1 yıl 5 ay hapis cezası

Olcay DÜZGÜN-Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde 2 yıl önce 4'üncü sınıf öğrencisi A.E.'yi darbettiği suçlamasıyla tutuksuz yargılanan sınıf öğretmeni Mustafa B. (61) 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2017 yılının Eylül ayında Bünyan'daki Atatürk İlkokulu'nda meydana gelen olayda, sınıf öğretmeni Mustafa B., erkek öğrenci A.E.'yi, sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle tokat atarak ve kulağını çekerek darbetti. Aile, okula gitmek istemeyen ve uykusunda, "Öğretmenim ne olur vurma" dediği ileri sürülen A.E.'yi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü'ne götürdü. Burada tedavi gören A.E. için 23 Ekim 2017'de hazırlanan uzman raporunda, "Öğretmenden fiziksel istismara bağlı uyum bozukluğu belirtileri var. Okula yalnız gidemiyor, ağlıyor, sinirli. Okulda öğretmen kendisini hala rahatsız ediyor. İlaç tedavisine başlandı" ifadelerine yer verildi.

ÖNCE 9 AY HAPİS

Ailenin şikâyeti üzerine 2017 yılının Kasım ayında öğretmen Mustafa B. hakkında Bünyan Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açıldı. Soruşturma sonunda öğretmen hakkında, Bünyan Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Yargılama sonunda sanık Mustafa B.'ye, pedagog ve psikolog raporları, tanık beyanları doğrultusunda 9 ay hapis cezası verildi. Bu sırada idari soruşturma kapsamında Sarıoğlan ilçesinde başka bir okula atanan öğretmen, ardından emekliye ayrıldı.