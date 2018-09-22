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Öğrencisini kaçırmaya çalışan öğretmen tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

Öğrencisini kaçırmaya çalışan öğretmen tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 14 yaşındaki kız öğrencisini kaçırmaya gittiği iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen tutuklandı.

İddiaya göre, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni olan M.T. (34), öğrencisi B.G. (14) ile gönül ilişkisinin duyulması üzerine mahalleden ayrıldı.

B.G'nin telefonla öğretmeniyle görüştüğünü tespit eden aile harekete geçti. Kızlarının öğretmeni tarafından evlenmek vadiyle kaçırılacağını öne süren aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Öğretmenin gece geç saatlerde mahalleye geldiği otomobil vatandaşlarca durduruldu. Mahalle sakinleri öğretmenin yaya olarak kaçması üzerine jandarmaya ihbarda bulundu.

Arazide arama yapan jandarma ekipleri, zanlıyı Siverek-Diyarbakır yolu yakınlarında gözaltına aldı.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, olayın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından hakkında idari soruşturma başlatılan öğretmen M.T'nin açığa alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Siverek Şanlıurfa tutuklama

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