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  4. Öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti, heimlich manevrası ile hayatını kurtardı

Öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti, heimlich manevrası ile hayatını kurtardı

29.12.2024 12:48
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29.12.2024 12:48
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Osmaniye’de nefes borusuna boncuk kaçan özel öğrenciyi, okul müdürü yaptığı Heimlich manevrası ile kurtardı.

Osmaniye merkez Şehit Atakan Çakır Anaokulu’nda görev yapan okul müdürü Fatma Ender, ders arasında özel eğitim alan bir öğrencisinin nefes almakta zorlandığını fark etti. Hızlı bir şekilde müdahalede bulunan Fatma Ender, öğrenciye Heimlich manevrasını uygulayarak boğazına kaçan boncuğun çıkmasını sağlayıp, hayatını kurtardı.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Heimlich manevrası ile çocuğun boğazına kaçan boncuğun yere düştüğü görüldü.

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Minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Osmaniye heimlich manevrası
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