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Öğrencisinin öldürdüğü Ceren Damar Şenel'in adı parka verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 12:56 | Son Güncelleme

Ankara'da, 9 gün önce öğrencisi tarafından odasında öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) adı, görev yaptığı üniversitenin karşısındaki parka verildi.

Ankara'da, 9 gün önce öğrencisi tarafından odasında öldürülen araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in (27) adı, görev yaptığı üniversitenin karşısındaki parka verildi.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan İsmail Hikmet, 2 Ocak'ta sınavda kendisini kopya çekerken yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'i, fakülte binasındaki odasında bıçaklayarak ve tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay sonrası Ceren Damar Şenel gözyaşları içerisinde toprağa verildi, cinayet zanlısı Hasan İsmail Hikmet ise tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN KATILIMI İLE AÇILACAK
Çankaya Belediyesi, Ceren Damar Şenel'in adını, görev yaptığı üniversitenin karşısındaki parka verdi. Belediye Başkanı Alper Taşdelen, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında, parkın yeni ismiyle açılışını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile yapacaklarını söyledi. Başkan Taşdelen, dayanışma içinde acıları paylaşarak azaltmayı, sevinçleri çoğaltmayı başarmak durumunda olduklarını belirterek şöyle dedi:
"Gençlere ve kadınlara yönelik sistemli şiddetin önüne geçmek, bu acıların yaşanmaması için daha fazla duyarlılık oluşturmak ve katledilen insanlarımızın adlarını sonsuza kadar yaşatmak hepimizin temel ve ortak sorumluluğudur. Sevgili Ceren Damar Şenel’in adını bu şiddet ikliminin son bulması umuduyla bir parka veriyoruz. Umuyor ve diliyorum ki bu acılar artık son bulur ve insanlarımızın hayatları çalınmaz" dedi.
Çukurambar Öğretmenler Caddesi 1528'inci Sokak'ta bulunan park, 4 bin 245 metrekare alana sahip. Parkta yeşil alan, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu ve spor alanları bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Parktan görüntü
-İşçilerin parkta çalışması
-Parkta gezenler
-Vatandaşlarla röp.
Haber-Kamera: Selen YALAZ-Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)

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