Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden kurduğu esprili diyaloglarla gündeme gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 17 Haziran 2017’de öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’nun daveti üzerinde öğrenci evine iftar yemeğine gitmişti.

Önce kız istedi, ardından nikah şahidi oldu

Ünal, öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’yla sohbet arasında annesi babası olmadığı için sevdiği kızı isteyemediğini öğrendi.

Kalfaoğlu, "Hocam biz sevgilimi ailesinden isteyerek söz kesmek istiyoruz. Ama annem ve babam vefat ettiği için kızı istemek biraz zor olacak" diyerek, Ünal’a sıkıntısını paylaştı. Prof. Dr. Ünal ise, "Oğlum merak etme. Ben senin rektörünüm ama anne, baban da olurum" dedi ve öğrencisine bu konuda söz verdi.

21 Mart Perşembe günü Prof. Dr. Mustafa Ünal, eşi Doç. Dr. Betül Ünal ile birlikte Pazarlama Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’na (29), yine Akdeniz Üniversitesinin Eski Çağ Bölümü yüksek lisans öğrencisi Çiğdem Sanlı’yı (25) ailesinden istedi. 2 gün önce de Lara tarafında bulunan bir otelde iki gencin düğünü oldu. Düğünde gelin Çiğdem Sanlı’nın şahidi Doç. Dr. Betül Ünal olurken, damat Rıza Kalfaoğlu’nun şahidi ise Prof. Dr. Mustafa Ünal oldu.