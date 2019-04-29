HABER

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 11:27 | Son Güncelleme

Annesi ve babası vefat eden öğrencisine, "Merak etme oğlum. Ben senin rektörünüm ama annen ve baban da olurum" diyerek kız isteyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 2 gün önce ise öğrencisinin düğününde nikah şahidi oldu.

Öğrencileriyle sosyal medya üzerinden kurduğu esprili diyaloglarla gündeme gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, 17 Haziran 2017’de öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’nun daveti üzerinde öğrenci evine iftar yemeğine gitmişti.

Önce kız istedi, ardından nikah şahidi oldu

Ünal, öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’yla sohbet arasında annesi babası olmadığı için sevdiği kızı isteyemediğini öğrendi.
Kalfaoğlu, "Hocam biz sevgilimi ailesinden isteyerek söz kesmek istiyoruz. Ama annem ve babam vefat ettiği için kızı istemek biraz zor olacak" diyerek, Ünal’a sıkıntısını paylaştı. Prof. Dr. Ünal ise, "Oğlum merak etme. Ben senin rektörünüm ama anne, baban da olurum" dedi ve öğrencisine bu konuda söz verdi.
21 Mart Perşembe günü Prof. Dr. Mustafa Ünal, eşi Doç. Dr. Betül Ünal ile birlikte Pazarlama Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Rıza Kalfaoğlu’na (29), yine Akdeniz Üniversitesinin Eski Çağ Bölümü yüksek lisans öğrencisi Çiğdem Sanlı’yı (25) ailesinden istedi. 2 gün önce de Lara tarafında bulunan bir otelde iki gencin düğünü oldu. Düğünde gelin Çiğdem Sanlı’nın şahidi Doç. Dr. Betül Ünal olurken, damat Rıza Kalfaoğlu’nun şahidi ise Prof. Dr. Mustafa Ünal oldu.

'PARMAKLARIMIZIN UCUNU HİSSETMEDİĞİMİZ BİR ORGANİZASYONDU'

'PARMAKLARIMIZIN UCUNU HİSSETMEDİĞİMİZ BİR ORGANİZASYONDU'
Düğünün çok güzel ve heyecanlı olduğunu söyleyen Rıza Kalfaoğlu, “Parmaklarımızın ucunu hissetmediğimiz bir organizasyondu. Anlatılmaz yaşanır bir şeydi. Sürekli detaylar içerisindeydik. Heyecanlı ve duyguluyduk. Nikah şahitlerimiz Rektörümüz Mustafa Ünal ve kıymetli eşi Betül Ünal oldu. Bu durum 2017’nin Ramazan ayında başladı, 2018’in Ramazan ayında şekillendi, 2019’un Ramazan ayına kısa bir süre kala ise gerçekleşti. Çok mutluyuz” dedi. (İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
öğrenci rektör

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

ABD'den Türkiye kritik ziyaret

ABD'den Türkiye kritik ziyaret

Çanakkale'de korkutan deprem!

Çanakkale'de korkutan deprem!

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah mutluluklarını daim etsin...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldırımın isabet ettiği çiftçi ağır yaralandı

Yıldırımın isabet ettiği çiftçi ağır yaralandı

Tuzla'da tersanede büyük yangın!

Tuzla'da tersanede büyük yangın!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

Ankara Valiliği'nden 'F-16' uyarısı

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.