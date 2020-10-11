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Öğrencisinin şehit haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 07:49 | Son Güncelleme

Çorumlu Jandarma Astsubay Emre Dokumacı, Ağrı’da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit oldu.

Çorumlu Jandarma Astsubay Emre Dokumacı, Ağrı’da teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit oldu. Sporcusunun şehit haberini alan teknik direktör Nihat Armutçu gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit astsubayın öğrencisi olduğunu dile getiren Nihat Armutçu, “Emre öğrencim sporcum evladımdı. Mekanın cennet olsun. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Peygamber efendimiz komşun olsun.4-5 yıl hocalığını yaptım. Kulübümüzde futbol oynadı. Canımız ciğerimizdi. Şehadet haberini alır almaz eski fotoğraflarına baktım. Bütün hayatı film şeridi gibi gözlerimin önünden geçti. Mahsundu Emre, hayatı hep zorluklarla geçti. Hep sıkıntılarla büyüdü sıkıntılarla okudu” dedi
Emre’nin yaşadığı zorlukların fotoğraflara da yansıdığını dile getiren Armutçu, “İnanın fotoğraflarına da yansımış. Tekrar bakınca o günler aklıma geldi. Bir tane güldüğü fotoğrafını bulamadım. Arkadaşları gülerken arkadaşlara eğlenirken hatta bir tane doğum gününü fotoğrafında bile hep mahsun içine kapanıktı. Emre Gül oğlum biraz konuş derdim. Hocam ne bileyim derdi konuşamıyorum. Ailesine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. PKK, PYD, HDP, FETÖ kim destekçisi ise kim yandaşı ise kahret yarabbi. Ülkemize milletimize zeval verme. Vatan sağolsun. Emre mekanın cennet olsun evladım. Varsa bir hakkım helal olsun. Sende helal edersin inşallah” diye konuştu.

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