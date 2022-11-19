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Öğrencisinin tanıştırdığı emlakçıdan ev aldı, hayatı altüst! Yıllar içinde başına gelmeyen kalmadı

19.11.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşayan öğretmen Fatma Karasu, bir öğrencisi vasıtasıyla tanıştığı emlakçıdan ev satın aldı. İddiaya göre emlakçı, parasını alıp sattığı ev için, Karasu adına sahte kontrat yaptı ve başkasına kiraya verdi. Yıllar sonra ise senet düzenleyerek borçlu durumuna düşürdü. 575 lira borç yüzünden evine 7 defa haciz gelen öğretmenin hayatı adeta altüstü oldu.

Öğrencisinin tanıştırdığı emlakçıdan ev aldı, hayatı altüst! Yıllar içinde başına gelmeyen kalmadı

İddiaya göre, Bursa'da yaşayan öğretmen Fatma Karasu'ya bir öğrencisi, kendisine uygun ve güzel bir ev bulduğunu söyledi. Bunun üzerine Fatma Karasu, öğrencisinin vasıtası ile emlakçı F.D. ile tanıştı. Fatma Karasu, uygun ve güzel olduğu öne sürülen evi sorunsuz şekilde parasını vererek satın aldı.

SAHTE KONTRAT İLE ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ BAĞLATTI

Evi eşyalı satın aldıktan sonra iddiaya göre emlakçı F.D., Karasu adına sahte kira kontratı imzalayarak eve doğal gaz, elektrik ve su bağlattı. Bunun üzerine Fatma Karasu, savcılığı suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Fatma Karasu’nun adına düzenlenmiş olduğu iddia edilen sahte kira sözleşmesinde imzaların karşılaştırılmasını istedi. Belgeler ve Fatma Karasu’nun imzasını bilirkişi olan Uludağ Üniversitesi’nde bir profesör karşılaştırdı. İmzaların Fatma Karasu’ya ait olmadığı ortaya çıktı. Emlakçı F.D., "özel evrakta sahtecilikten" 10 ay cezaya çarptırıldı.

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SAHTE SENET İDDİASI

Fatma Karasu’nun iddiasına göre, yaklaşık 5 senedir görmediği emlakçı F.D., Fatma Karasu adına vadesi geçmiş 575 bin TL senet düzenledi. Ardından Fatma Karasu’nun evine haciz geldi. Fatma Karasu aynı şekilde savcılığa suç duyurusunda bulundu ve imzanın ona ait olmadığı ortaya çıktı. Emlakçı F.D. ise bu duruma itiraz etti. 2. kararda ise imzanın Fatma Karasu’ya ait olduğu kararı çıktı. Davaya bakan hakim ise emlakçı F.D.’yi haklı buldu.

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"EVİME HABERİM DIŞINDA BİRİLERİNİ SOKTURLAR"

Mağdur olduğunu, bir an önce yanlış karardan dönülmesi gerektiğini ve evine 7 kez haciz geldiğini belirten öğretmen Fatma Karasu, "Doğanbey TOKİ’den ev almaya kalktım. Öğrencim vasıtasıyla gayrimenkul sahibi F.D ile tanıştım. Ev almama yardımcı oldular, parasını ödeyip evimi aldım. Bu olaylar evi alma ile başladı. Benim evime haberim dışında birilerini soktular. Benim adıma kira kontratı hazırlayarak elektrik, su, doğal gaz bağlattılar, evimi istila ettiler. Çıkarmaları için zorladığımda bin bir güçlükle karşılaştım. Savcılığa suç duyurusunda bulundum bunun üzerine imzanın bana ait olmadığı ortaya çıktı. Daha önce bir çok suçu olan F.D. adlı kişi 10 ay hapse mahkum oldu." dedi.

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"BENİM ADIMA SENET DÜZENLEDİ"

Yıllardır görmediği emlakçının senet düzenlediğini öne süren Karasu, "4-5 yıldan beri görmediğim bu kişi 10 ay önce kadar benim adıma 575 bin TL değerinde senet düzenledi. Vadesi geçmiş olarak göstererek evime hacze gelindi. Avukatıyla birlikte başıma çöktüler. İtiraz ettik itirazımın karşılığında imzanın bana ait olmadığı ortaya çıktı. Karşı taraf 2’nci itirazlarında türlü hilelerle imzanın bana ait olduğunu kanıtladılar. Oğlumun aracına haciz konuldu, satışa sunmaya çalıştılar, itiraz ettik. 5 dakika içinde 7-8 tane alacaklı arabamın üzerine haciz koymuş" şeklinde konuştu.

Öte yandan, emlakçı F.D. hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek "Bizim onunla kar ortaklığımız vardı. Birlikte alım satım yaptık" dedi. (İHA)

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Emlakçı Bursa

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