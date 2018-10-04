Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...

Okul gezisi sırasında ilişkiye girdiği öğrencisinden hamile kalan Eleanor, 10 yaş küçük sevgilisine defalarca şiddet de uygulamış.

1 / 17 İngiltere basını öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmeni konuşuyor. Ağustos 2015'te meydana gelen olayda 28 yaşındaki öğretmen Eleanor Wilson öğrencisini uçak yolculuğu sırasında öptüğü, içki içtiği ve ardından da cinsel ilişkiye girdiği belirlendi.

2 / 17 Wilson'ın öğrencisinden ilişkilerini gizlemesini ve daha sonra olayı soruşturmaya başlayan yetkililere yalan söylemesini istediği de ortaya çıktı. Olayın ardından meslekten men edilen Wilson'ın davası görülürken, öğrencinin itirafı şok etkisi yarattı.

3 / 17 İddiaya göre genç kadın, olayın ardından öğrencisine hamile kaldığını ve çocuğu aldırabileceğini açıkladı. Öğrenci polis kayıtlarında "Ona tüm bunlardan dolayı pişman olup olmadığını sordum. Eleanor da bana pişman olmadığını söyledi" dedi.

4 / 17 Öğrenci sözlerine "Olası bir hamilelik konusunda ona endişelerimi söylemiştim ancak o bana önemli olmadığını ve gebelik önleyici iğne yaptırdığını söyledi. Bu artık bir öğrenci - öğretmen ilişkisinden çıkmıştı. Güzel evi, güzel arabası olan bir sevgilim gibiydi" diyerek devam etti.

5 / 17 Şimdi 19 yaşında olan öğrenci, Eleanor Wilson'ın sevgilisinden şiddet gördüğünü ve ayrılmak istediğini ancak bir süre sonra hamile olduğunu söyleyerek karşısına çıktığını belirtti.

6 / 17 Davanın görülmesine devam edilirken Wilson, öğrenci ile 'flört ettiğini' doğruladı ancak hakkındaki suçlamaları reddetti.

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