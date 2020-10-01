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Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene 6 ay hapis

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 10:49 | Son Güncelleme

ABD'de 16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen Courtney Roznowski'nin yargılandığı dava sonuçlandı. Roznowski'ye 6 ay hapis cezası verildi. Aile, mahkemenin verdiği sonuçtan memnun olmadı.

Öğrencisiyle ilişkiye giren öğretmene 6 ay hapis

ABD’de öğretmen öğrenci skandallarının yeni bir örneği daha ortaya çıktı. 16 yaşındaki lise öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan 32 yaşındaki Courtney Roznowski 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Courtney Roznowski, geçen Temmuz'da Green Bay, Wisconsin'de genç bir öğrenciyle cinsel ilişkiye girdiğini reddetmişti.

'HER AİLENİN KABUSU'

Mahkeme kadın öğretmenin ek olarak dört yıl gözetim altında tutulmasına ve reşit olmayanlarla bir arada bulunmamasına karar verdi.

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Mahkeme yargıcı karar öncesi yaptığı açıklamada, Roznowski’nin her ailenin kâbusu olduğunu belirterek, “Ailelerin beklentisi çocuklarının okulda güvenli bir ortamda olmasıdır” dedi.

Kadın öğretmen soruşturmada verdiği ifadede öğrencisine başlangıçta akıl hocalığı yapmak için yanaştığını daha sonra cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti.

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