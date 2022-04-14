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Öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu! Servis şoförüne 25 yıl hapis cezası: Kendisi istedi

14.04.2022 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'da bir öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulunan servis şoförü, iyi hal indirimi uygulanmadan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.K., ''Mağdur daha öncesinde de aynı şeyi yapmaktaydı. Bana fotoğraf gönderip görüşmek istedi. Adını Merve olarak tanıttı, kendisi benimle görüşmek istedi. Kişiden hiçbir beklenti içinde olmadım. Şahsen yan yana gelmişliğim yoktur. Ben ofisimde evraklarımı hazırlayıp çıkan birisiyim'' dedi.

Öğrenciye cinsel istismarda bulunmuştu! Servis şoförüne 25 yıl hapis cezası: Kendisi istedi

Olay, 2021 yılı Şubat ayında Kastamonu'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu il merkezinde servis şoförü İ.K., aracı ile okula giden H.Ş.'ye birçok kez cinsel istismarda bulundu. Olayla ilgili şikayet üzerine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde, İ.K. gözaltına alındı. Tutuklanan şahıs hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Hakim karşısına çıkan İ.K., son kez savunma yaptı.

''OFİSİMDE EVRAKLARIMI HAZIRLAYIP ÇIKAN BİRİSİYİM''

Savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen İ.K., “10 yıldır servis taşımacılığı yapmaktayım. Mağdur ailesine Kastamonu’ya gelmek için yalan söylemekteydi. Anlattığı ifadede tarif ettiği yer benim ofisim değildi. Tamamen yalan söylüyor. Mağdur daha öncesinde de aynı şeyi yapmaktaydı. Bana fotoğraf gönderip görüşmek istedi. Adını Merve olarak tanıttı, kendisi benimle görüşmek istedi. Kişiden hiçbir beklenti içinde olmadım. Hiçbir zaman aramadım, kişinin çağrıları üzerine aramalarım oluyordu. Aynı şekilde mesajda onun yazdıklarına sadece cevap veriyordum, direkt ben yazmadım. Kişi tarafından hiçbir zaman beklenti içine girmedim. Ben kişiyle yüz yüze hiçbir zaman görüşme yapmadım.

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Şahsen yan yana gelmişliğim yoktur. Ben ofisimde evraklarımı hazırlayıp çıkan birisiyim. Ofisimin kapısı sürekli olarak açık haldedir. Bu olay öncesinde de biliniyordu, neden o zaman şikayet etmek için beklediler. O kadar ay geçmiş. Yapmadığım bir şeyden suçlanıyorum. Kesinlikle böyle bir suç işlemedim. 1 yıldır cezaevindeyim, çocuklarım çok perişan. Ben ağır bir suçlamayla suçlandım. Üzerimde ağır bir leke oluştu” dedi.

25 YIL HAPŞİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Yapılan savunmaların ardından, son sözü sorulan sanık, suçsuz olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İ.K.’yi ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundun iyi hal indirimi uygulanmadan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

(İHA)

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Kastamonu
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