HABER
  4. Öğrenciye demir çubuk ile vuran memur serbest bırakıldı

Öğrenciye demir çubuk ile vuran memur serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 22:20 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisine kütüphanedeki bilgisayarda oyun oynadığı gerekçesiyle demir çubukla vurduğu iddia edilen memur, sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki lise öğrencisi Taha T., öğrenim gördüğü Kozlu Endüstri Meslek Lisesi’nin kütüphanesindeki bilgisayarda oyun oynamaya başladı.

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisine kütüphanedeki bilgisayarda oyun oynadığı gerekçesiyle demir çubukla vurduğu iddia edilen memur, sevk edildiği nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki lise öğrencisi Taha T., öğrenim gördüğü Kozlu Endüstri Meslek Lisesi’nin kütüphanesindeki bilgisayarda oyun oynamaya başladı. 4. sınıf motor bölümü öğrencisi olduğu öğrenilen Taha T.’yi fark eden memur Ş.Ö. (34), oyun oynayan gence müdahale etmek istedi. Psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen Ş.Ö.’nün fizik öğretmeniyken geri hizmete çekilerek memur olarak görev yaptığı öğrenildi.
Şüphelinin 40 santimetre uzunluğunda 12 santimetre kalınlığındaki demir çubuk ile öğrencinin sağ kulak arkası ve başının üzerine vurarak yaralanmasına sebep olduğu öğrenildi. Olayda yaralanan Taha T.’nin ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı ve burada tedavi altına alındığı öğrenildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ş.Ö., Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.
Serbest bırakılan Ş.Ö.’nun memurluk görevinden de olay sonrası açığa alındığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Ümraniye’de silahlı market soygunuÜmraniye’de silahlı market soygunu
Bulut bekek toprağa verildiBulut bekek toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

10 yaşındaki öğrencisini koridora çıkardı, sonrası korkunç!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

Diyarbakır’da korkunç olay! Ağzına toprak doldurularak öldürüldü

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otogarda gündem 'evcil hayvan' kararı: Mümkün değil

Otogarda gündem 'evcil hayvan' kararı: Mümkün değil

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilmişti! Feci halde bulundu

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni görüntüleri paylaşıldı

2020'nin ilk uçuşu! Yeni görüntüler paylaşıldı

Batman'da DEAŞ'ın sözde il sorumlusunun da arasında olduğu 13 zanlı tutuklandı

Batman'da dev operasyon! 13 zanlı tutuklandı

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Hopa'da taksiciyi öldürüp, Gürcistan'da yakalanan şüpheli, Türkiye'ye teslim edildi

Gürcistan'da yakalandı, Türkiye'ye teslim edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.