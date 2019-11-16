Öğrenciye kötü muamele ile suçlanan öğretmen konuştu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli M.A.'ya (20) kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle açığa alınan beden eğitimi öğretmeni K.K. (34) kendisini savundu. M.A'nın 1 hafta önce okuldan kaçtığını belirten K.K., "Ben çocuğun yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi ve tekrar okuldan kaçmaması için 1 hafta boyunca onu spordan men ettim" dedi.

Melikgazi ilçesinde bulunan 75'inci Yıl İstikbal Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde, geçen Salı günü meydana gelen olayda yüzde 60 zihinsel engelli M.A., bahçede arkadaşları ile voleybol oynamasına izin verilmeyince yere oturup, ağlamaya başladı. Bir kişinin cep telefonu ile görüntülediği olayda beden eğitimi öğretmeni K.K., öğrenciye ayağıyla vurdu. Öğrencinin, "Oynatmıyor, oynatmıyor" diyerek ağlamaya devam etmesi üzerine öğretmen K.K., "Oynatmıyorum lan oynatmıyorum, hoca ben değil miyim?" diyerek karşılık verdi. Ardından da M.A.'yı yanındaki görevlilerle birlikte kol ve bacaklarından tutup, pencereden binaya soktu. Olayla ilgili Valilik soruşturma başlatırken, öğretmen K.K. ve kurum müdürünün de aralarında bulunduğu 6 kişi açığa alındı.

ÖĞRETMEN KONUŞTU

Beden eğitimi öğretmeni K.K., DHA'ya konuşarak kendisini savundu. K.K., 5 yıldır okulda görev yaptığını, öğrencilere karşı davranışından dolayı hakkında hiç tutanak tutulmadığını söyledi. K.K., "5 yıllık sürecimde o çocuklarla herhangi bir sorun yaşamadım. Kamera kayıtları vardır. Okulda çocuğun birine vurduğum görünürse, beni cezaevine atsınlar. Benim orada çocuğa karşı yaptığımın tekme sallamak olarak ifade ediliyor ama ben o çocuğa tekme atsam yer yerinden oynar" dedi.

'1 HAFTA SPORDAN MEN ETTİM'

M.A'nın 1 hafta önce okuldan kaçtığını anlatan K.K., "Mahallede çocuğun birini yakalayıp, dövmüş. Bisikletini almış ve annesinin evine gitmiş. Annesi bize telefon açtı. Ben çocuğun yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için ve tekrar okulundan kaçmaması için 1 hafta boyunca onu spordan men ediyorum, 'kenardan izle ve okuldan kaçmazsan seni de oynatacağım' diyorum. Çünkü çocuklar spor yapmayı ve benimle bir etkinlik içerisinde bulunmayı seviyor. Orada insanların dikkatini çeken bir şeyin olması gerekiyor. Türkiye'de hangi beden eğitimi öğretmeni çocuklarla bir aktivite içerisinde bulunur ki? Ben çocuklar birbirine küfür etmesin ve saldırmasınlar diye göstererek öğretiyorum" diye konuştu.

'BİR GÜN SONRA 2 SAAT VOLEYBOL OYNATTIM'

Olay günü M.A.'ya oyunu kenardan izlemesini söylediğini aktaran K.K., "Kenardan izlerken kaçmaya yeltenmiş. Kaçarken arkadan yakalamışlar. Çocuğu getirmişler. Çocuğa 'hadi kalk' dedim, vurdum ayağımla; ama bu ciddi bir vurma değildir. Sonra çocuğu içeriye aldık ve sakinleştirdik. Olaydan 1 gün sonra M.A. yanıma koşarak geldi ve 'Ben akıllı durdum. Yaptıklarım için özür dilerim. Beni bugün oynatır mısın?' dedi. Ben o çocuğa 2 saat boyunca voleybol oynattım. O gün ben işten çıkarken çocuk bacaklarıma sarıldı ve ağladı" ifadelerini kullandı.

'BİR OLAYDAN SONRA KARALANDIM'

Okula gitmek istediğini kaydeden K.K., "Okuluma gidince tek bir kişi benim hakkımda olumsuz bir şey söylerse beni hapis ile cezalandırsınlar. Kurumdan arkadaşlar arıyor ve 'Çocuklar huzursuz senin gelmediğini anladılar' diyorlar. Herkes tedirgin. Beni tanıyan tanıyor. Ben o kurumda şampiyonluklar yaşadım. Niye bir Allah'ın kulu yanımda durmadı? O kadar şey yaptım, bir olaydan sonra ben karalandım. Orada benim yerim muhakkak dolar; ama benim oradaki çocuklarla olan iletişimimi başka bir öğretmen veremez. O videoyu çeken arkadaş elini vicdanına koysun, ondan sonra olacaklara baksın" ifadelerini kullandı.

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