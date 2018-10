Öğrenciyi ısıran pitbull sahibinden alındı, soruşturma başlatıldı

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, iki gün önce Kervansaray bölgesinde sahipli pitbullun okula giden kız öğrenci ve annesine saldırması ile ilgili açıklama yaparak, "Kızımızın sağlı iyi, hiçbir iz kalmayacak. Pitbull cinsi köpek de sahibinden alındı ve sahibi hakkında da tahkikat başlatıldı" dedi. Kırşehir Valiliği de olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken tehlike arz eden köpeklerin görülmesi halinde ilgili kuruluşlara bildirilmesini istedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci, belediye olarak, sokak hayvanları konusunda yaptıkları çalışmaları ve 8 yıldır hizmet veren belediyenin Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi verdi. Bahçeci, 22 Ekim tarihinde pitbull cinsi köpeğin okula giden kız öğrenci ve annesine saldırarak yaralanmalarından üzüntü duyduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bilindiği üzere, iki gün önce ilimizde talihsiz bir olay yaşandı. Sahipli bir Pitbull okula giden bir kızımıza saldırdı. Şu an tedavi görüyor. Gerçekten üzücü bir olay. Kızımıza ve Annesine de acil şifalar diliyorum. Ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Babası ile de telefonda görüştüm. Tedaviden sonra herhangi bir yerinde kalıcı bir izin kalmayacağını söyledi. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşarak okuluna tekrar döner."

'SALDIRGAN PITBULL SAHİBİNDEN ALINDI VE TAHKİKAT BAŞLATILDI'

Bahçeci, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanununu'na göre de zaten PitbullTerrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasak" dedi. Bahçeçi, şöyle devam etti:

"Kızımıza saldıran bu Pitbull ilgili kurumlar tarafından sahibinden alındı. Sahipleri ile ilgili gerekli tahkikat işlemleri de başlatıldı. Valiliğimizde bununla ilgili gerekli açıklamaları da yaptı zaten. Gerçekten bakıcısı içinde tehlikeli köpekler. Yaşanan talihsiz olayda görüldüğü üzere pitbull’un yanındaki diğer köpeğin sahipsiz sokak köpeği olmasına rağmen saldırmadığı görülüyor. Kamuoyunda yanlış bir algı oluştuğu için bu açıklamayı gerekli gördüm. Bu olay gerçekten diğer sokak hayvanlarının haklarına da bir saldırı. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, biz bu sokak köpeklerini kısırlaştırıp aşılarını yapıyoruz.Hasta olan varsa tedavilerini yapıp, küpeliyoruz. Bizim merkezimiz geçici barınak olduğu için daha sonrada doğal hayata bırakıyoruz. Sokakta gördüğümüz her köpek kesinlikle saldırgan değil.''

'BELEDİYELER BARINAĞIMIZI ÖRNEK ALIYOR'

2010 yılında yaptıkları Rehabilitasyon Merkezinde, sokak hayvanları toplanarak yeme, içme, barınma ihtiyaçları karşılanarak kısırlaştırma işlemlerinin yapıldığını, aşılama işlemlerinin ardından, kanunda belirtilen sokak hayvanları dışında kalan hayvanlar, evcil hayvan edinmek isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak verildiğini belirten Başkan Yaşar Bahçeci, şunları söyledi:

“Merkezimiz bizim belediyecilikte ilk icraatlarımızdandır. Burası gerçekten örnek olacak bir merkez. Bu tür rehabilitasyon merkezi yapmak isteyen belediyelerde barınağımıza gelip inceliyorlar. Halkımıza da açık, isteyen herkes gelip ziyaret edebilir. Açılışından bugüne merkezimizde 4 bin köpek kısırlaştırıldı, 10 bin köpek ise çeşitli hastalıklara karşı aşılandı, 2 bin civarında köpekte sahiplendirildi. Çok şükür kontrolümüzde olan bu hayvanlar tarafından da 8 yıldır da herhangi bir saldırı olayı olmadı. Ekiplerimiz sokak hayvanları konusunda her türlü ihbarı değerlendirerek gerekli hassasiyeti gösteriyorlar.”

VALİLİK: TEHLİKE ARZEDEN HAYVANLARI İHBAR EDİN

Kırşehir valiliği de pitbull saldırısı ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, tehlike arz eden köpeklerin görülmesi halinde ilgili kuruluşlara bildirilmesini istedi.

Valilikten yapılan açıklamada,vatandaşların duyarlı olmaları, tehlike yaratan Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi köpeklerin görülmesi halinde 153 (Zabıta), 155 (Polis) ve 156 (Jandarma) ihbar hatlarına bildirilmeleri istendi. Açıklamada şöyle denildi :

''Kervansaray Mahallesinde, 22 Ekim'de vuku bulan elim olayda; bir öğrencimiz ve annesi pitbull melezi olduğu tespit edilen bir köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralanmışlardır. Konu ile ilgili yasal süreç devam etmektedir. Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesinin (l) bendinde; ‘Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek yasaktır’ hükmü yer almakta olup, bu yasağa aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28. maddesi gereğince idari para cezası verileceği ve hayvanlara el konulacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu çerçevede insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından tehlike arz eden köpeklerin Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tespiti, yasal işlemlerin yapılması ve kontrol altına alınması konusunda ilgili kurumlarımızca gerekli çalışmalar yürütülmektedir.''