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Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:57 | Son Güncelleme

Doktor İlhan Akaslan, tıp fakültesi öğrencisiyken diktiği fidanı yıllardır ziyaret ediyor - Yenilenme sürecine giren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü'nde yer alan ağaç, çalışmalardan zarar görmeyecek

İSTANBUL (AA) - Doktor İlhan Akaslan, 37 yıl önce dikerek sürekli ziyaret ettiği zeytin ağacının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki yenilenme çalışmalarından zarar görmeyecek olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlhan Akaslan, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Üniversite okuyacağı İstanbul'a büyük bir hevesle geldiğini söyleyen Akaslan, "1982 yılında üniversiteyi kazandığımda memleketim Kilis'ten bir valiz, bir de fidanla geldim. Bunu okulumun bahçesine dikeceğim diye gelmiştim. Tanıştıktan sonra arkadaşlarımla birlik olduk. Ellerimizle yeri eşerek, çapamız yoktu, şu andaki yerine diktik. Arkadaşlarımızla 6 yıl boyunca sürekli olarak baktık." dedi.

Üniversite eğitimini tamamlayan Akaslan kendisi gibi doktor olan eşiyle birlikte farklı şehirlere tayin oldu. Mesafelere rağmen kendi diktiği zeytin ağacını unutmadığını belirten Akaslan, o yılları şöyle anlattı:

"1988'de Şanlıurfa'ya eşimle birlikte mecburi hizmetimizi yapmaya gittik. Sonra İstanbul'a geldiğimizde tekrar uğradık ağacımıza. Kızımız oldu. Sonra Edirne'ye geçtik. Aralarda geldik baktık. Sonra İstanbul'daydım. Çapa Tıp Fakültesi'nde ihtisasa başladım. Sonra Rize'ye gittim. Aralarda gidip gelirken hep ağacımızı görüyorduk. Bu bizim ağacımız diyerek yanına gittik. Özellikle de son zamanlarda sosyal medya üzerinden haberleştiğimiz arkadaşlarımızla bu ağacı, sınıfımızın ağacı olarak konuşuyoruz."

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki binaların yenilenmesi projesini yerinde bir karar olarak değerlendiren Akaslan, eski okuluyla ilgili projeleri de yakından inceliyor.

Zeytin ağacının durumu için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gelen Akaslan, "Bu yenilenme sürecinde o bölgenin park olmaktan çıkıp bina olacağı, park alanının ise başka bir yer olacağını öğrenince başhekimimize gelmek durumunda kaldık. Sağ olsun Başhekimimiz bizi çok şık karşıladı ve ilgi gösterdi. İnşallah 36 yıl önce oraya benim bir çocukken memleketimin ismiyle, Kilis zeytini olarak diktiğim bu fidan, bugün koca bir ağaç. İnşallah bu ağaç sökülüp, yeni yerine nakledilip tutarsa 100-200 yıl daha yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Akaslan'ın duyarlılığını memnuniyetle karşıladıklarını belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay ise, "Fakültemizin yetiştirdiği öğrencilerin hala kampüsümüzle ilgilenmesinden çok mutlu olduk. Kimsenin endişesi olmasın. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni anıları yaşatarak, hiçbir ağaca zarar vermeden yenileceğiz." dedi.

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