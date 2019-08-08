Öğrenciyken diktiği fidana 37 yıllık vefa

İSTANBUL (AA) - Doktor İlhan Akaslan, 37 yıl önce dikerek sürekli ziyaret ettiği zeytin ağacının Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ndeki yenilenme çalışmalarından zarar görmeyecek olmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlhan Akaslan, 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni kazandı. Üniversite okuyacağı İstanbul'a büyük bir hevesle geldiğini söyleyen Akaslan, "1982 yılında üniversiteyi kazandığımda memleketim Kilis'ten bir valiz, bir de fidanla geldim. Bunu okulumun bahçesine dikeceğim diye gelmiştim. Tanıştıktan sonra arkadaşlarımla birlik olduk. Ellerimizle yeri eşerek, çapamız yoktu, şu andaki yerine diktik. Arkadaşlarımızla 6 yıl boyunca sürekli olarak baktık." dedi.

Üniversite eğitimini tamamlayan Akaslan kendisi gibi doktor olan eşiyle birlikte farklı şehirlere tayin oldu. Mesafelere rağmen kendi diktiği zeytin ağacını unutmadığını belirten Akaslan, o yılları şöyle anlattı:

"1988'de Şanlıurfa'ya eşimle birlikte mecburi hizmetimizi yapmaya gittik. Sonra İstanbul'a geldiğimizde tekrar uğradık ağacımıza. Kızımız oldu. Sonra Edirne'ye geçtik. Aralarda geldik baktık. Sonra İstanbul'daydım. Çapa Tıp Fakültesi'nde ihtisasa başladım. Sonra Rize'ye gittim. Aralarda gidip gelirken hep ağacımızı görüyorduk. Bu bizim ağacımız diyerek yanına gittik. Özellikle de son zamanlarda sosyal medya üzerinden haberleştiğimiz arkadaşlarımızla bu ağacı, sınıfımızın ağacı olarak konuşuyoruz."