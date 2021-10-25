Öğrenince çok şaşıracaksınız! Candan Erçetin’in gerçek mesleği bakın neymiş!

Elbette, Gamsız Hayat gibi şarkılarıyla gönüllere taht kuran Candan Erçetin, sadece şarkıcılığı ile değil şarkı söylemenin dışında yaptıklarıyla da konuşuluyor. 1963 yılında Kırklareli’nde doğan ve 1974’te parasız yatılı olarak Galatasaray Lisesi’ne gelen Erçetin, 1979 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan bölümüne girdi.

Ancak o dönemde kalbi başka bir meslek içinde atan Erçetin, bambaşka bir eğitim aldı. O okulu okuduğu sırada 1986 yılında Norveç Oslo’da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nda ‘Klips ve Onlar’ grubunun bir üyesi olarak Türkiye’yi temsil etti.

ASIL MESLEĞİ NEYDİ?

Candan Erçetin, belediye konservatuvarının yanı sıra liseden mezun olduktan sonra meslek olarak arkeolojiyi seçti. Lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünden mezun oldu. Hatta Avusturya Araştırma Bakanlığı’ndan aldığı bursla arkeoloji alanında yüksek lisans eğitimine Viyana Üniversite’sinde devam etti. 1988’de eğitimini tamamlayıp ülkeye dönen Candan Erçetin, yarım bıraktığı konservatuvar eğitimine devam ederek, 1991 yılında şan bölümünü bitirdi.



