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  4. Öğrenince dehşet saçtı! Arkadaşını düğüne gittiği için bıçakladı

Öğrenince dehşet saçtı! Arkadaşını düğüne gittiği için bıçakladı

27.06.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da akşam saatlerinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Volkan T. (24), husumetli olduğu kişinin düğününe giden arkadaşı Hasan Hüseyin A.'yı (24) çıkan tartışmanın ardından sırtından ve kolundan bıçakla yaraladı. Hüseyin A. hastaneye kaldırılırken, Volkan T. de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öğrenince dehşet saçtı! Arkadaşını düğüne gittiği için bıçakladı

Korkunç olay, bugün saat 21.10 sıralarında Hamidiye Mahallesindeki Orta Anadolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde bir iş yerinde çalışan Volkan T., aynı sitede başka bir iş yerinde çalışan arkadaşı Hasan Hüseyin A.'nın husumetli olduğu kişinin düğününe gittiğini öğrendi. Buna tepki göstermesi üzerine iki arkadaş arasında tartışma çıktı.

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KANLAR İÇİNDE KALDI

Volkan T., tartışma sırasında Hasan Hüseyin A.'yı sırtından ve kolundan bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Hasan Hüseyin A., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kaldırıldı.

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Kaçan Volkan T. de kısa sürede Yunus timlerince kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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Karaman
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