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"Öğrenme ve Gelişim Programı" 23. İstanbul Tiyatro Festivali'ne renk katacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

"Öğrenme ve Gelişim Programı" 23. İstanbul Tiyatro Festivali'ne renk katacak

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi'nin "Öğrenme ve Gelişim Programı" destekçisi olduğu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 23. İstanbul Tiyatro Festivali, 13 Kasım-1 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, 23. İstanbul Tiyatro Festivali, bu yıl yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere toplam 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösterimine ev sahipliği yapacak.

Festivalde Yeditepe Üniversitesi desteğiyle hayata geçen "Öğrenme ve Gelişim Programı" kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi tamamı ücretsiz yan etkinlikler de gerçekleştirilecek. Festivalde yer alacak tüm uluslararası yapımları, ilgili bölümün öğrencileri akademisyenlerle birlikte izleme fırsatı bulacak.

Yeditepe Üniversitesi, festival kapsamında, programda yer alan ve Yunanistan'da yaşayan 5 göçmen kadının gerçek hikayelerinin anlatıldığı "Clean City (Temiz Şehir)" isimli oyunun yönetmeni Prodromos Tsinikoris'i, "Belgesel Tiyatroda Alternatif Anlatım Arayışları" panelinde ağırlayacak. Söz konusu panel, 27 Kasım saat 16.00'da, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

- Artem Ignatiev ile atölye çalışmaları

Program kapsamında, Genco Erkal'ın 60. Dostlar Tiyatrosu'nun 50. yılı, tiyatro dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla düzenlenecek bir sempozyumla kutlanacak.

"Hikaye Anlatıcılığından Hikaye Oynayıcılığına", "Türkiye'de Çağdaş Tiyatro, Çağdaş Dansta Yöneticilik" ve "Sahne ve Işık Tasarımı" başlıklı paneller de farklı mekanlarda dinleyiciyle buluşacak. Ziyaretçiler, sempozyum, panel ve konuşmalara festivalin internet sayfası üzerinden rezervasyon yaptırarak ücretsiz olarak katılabilecek.

Programda, Moskova Bale Tiyatrosu koreografı Artem Ignatiev atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

Tiyatro ve dans topluluklarına ve sanatçılarına uluslararası çalışmaları için strateji belirleme konusunda yardımcı olmayı hedefleyen bir atölye çalışmasının yanı sıra 3 yıldır Tiyatro Eleştirmenleri Birliği'nin iş birliğiyle düzenlenen Eleştiri Atölyesi bu yıl da yapılacak.

Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali iş birliğiyle düzenlenen Yeni Metin Yeni Tiyatro Festivali'nde ise bu yıl "Senenin Oyunu" ödülüne değer görülen "Kalanlar", okuma tiyatrosu olarak seyirci karşısına çıkacak.

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23. İstanbul Tiyatro Festivali Öğrenme ve Gelişim Programı Yeditepe Üniversitesi

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