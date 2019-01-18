Öğretim görevlisi FETÖ'dan tutuklandı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç. tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ö.F.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede sulh ceza hakimliğince 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan tutuklandı.
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