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Öğretim görevlisi FETÖ'dan tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 12:53 | Son Güncelleme

ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç.

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da FETÖ/PDY soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süleyman Demirel Üniversitesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç. tutuklandı.
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Ö.F.Ç., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ö.F.Ç., emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede sulh ceza hakimliğince 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan tutuklandı.

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