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Öğretim görevlisi kadın evinde yakılarak öldürüldü

29.12.2020 15:56 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer evinde yakılarak öldürüldü.

Sözer'in eski sevgilisi cinayet şüphelisiyle gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre İstanbul'da özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Aylin Sözer Maltepe'deki evinde Kemal D. tarafından yakılarak öldürüldü.

Cinayet şüphelisi D.'nin Aylin Sözer'in eski sevgilisi olduğu ileri sürüldü.

Üzerine yanıcı madde dökülen Aylin Sözer'in yanarak can verdiği belirtilirken, şüphelinin ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

Sözer'in cinayete kurban gitmesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hebasından tepki gösterdi.

Selçuk, "Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da sosyal medya aracılığıyla cinayeti kınadı.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da öğretim görevlisi olan Aylin Sözer yanıcı maddeyle yakılarak öldürüldü! Şu cümleyi yazmak bile ne kadar zorken, katiller canice cinayet işlemeye devam ediyor, daha sonra serbest bırakılıp elini kolunu sallayarak yeni cinayetler işlemesine izin veriliyor. Artık yeter!"

Gözaltına alınırken polislere de saldıran şüphelinin bu sırada çevredekiler tarafından linç edilmek istendiği kaydedildi.

Dairede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina boşaltıldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

DHA/TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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