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Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 12:30 | Son Güncelleme

Üsküdar’da bir üniversitede daire başkanı olan C.İ isimli öğretim görevlisi kendisinden boşanmak isteyen akademisyen eşi E.İ’yi defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, dehşet saçan öğretim görevlisi koca gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öğretim görevlisi koca dehşet saçtı

Kan donduran olay Üsküdar'de geçen haftasonu meydana geldi.

İddiaya göre karı koca arasında şiddetli geçimsizlik başladı. Bunu kabul etmeyen bir üniversitede daire Başkanı C.İ gece yarısı eşi E.İ.’yi evin dışına çağırdı.

Burada tartışmaya başlayan çiftten öğretim görevlisi koca cebinden bıçağı çıkararak kendisi gibi öğretim görevlisi karısını defalarca bıçakladı.

Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, C.İ gözaltına alındı. Öğretim görevlisi koca çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, talihsiz kadının yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Üsküdar kadın cinayeti

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
demek ki olay eğitimle alakalı değilmiş
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