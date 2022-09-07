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Öğretim görevlisine şok tehdit! Aracına kazıyarak tehdit ettiler: Son uyarımız

07.09.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi Kadir Tekin’in sokak hayvanlarını beslemesinden rahatsız olan kişi veya kişiler, kamyonetinin kapısını kazıyıp, ‘Yemek dökme son uyarı’ yazarak tehditte bulundu. Tekin, ''Daha önce de 'Buraya yemek koyma' denildi ve hayvanlar için koyduğum yemekler, sular döküldü. Arabam taşlandı hatta camı çatladı. Sileceğime tehdit yazısı ve sinkaflı notlar bırakıldı. Her akşam evime girerken gerginlik yaşıyorum'' açıklamasında bulundu.

Öğretim görevlisine şok tehdit! Aracına kazıyarak tehdit ettiler: Son uyarımız

Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görevli Kadir Tekin'in sokak hayvanlarını beslemesinden rahatsız olan kişi ya da kişiler, kamyonetinin kapısına 'Yemek dökme son uyarı' yazısını kazıyarak tehdit etti. Tekin, İzmit'in Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki evinin önüne park ettiği kamyonetine yazılan yazıyı sabah görünce tedirgin oldu. Tekin’in şikayetçi olması üzerine ekipler harekete geçerken, bölgede aracı gören tespit edilemedi.

Kendisinin yaptığı yasa dışı bir şey yapmadığını belirten Kadir Tekin, "Yaklaşık 8 senedir sokak hayvanlarını besliyorum. Okulun orada ve başka bölgelerde de besleme yaptım. Yaşadığım bölgede de hayvanları yiyeceksiz bırakmak istemiyorum. Sokak hayvanlarını beslediğim için aracımın kapısına ‘Yemek dökme son uyarı’ şeklinde bir yazı yazılarak tehditvari bir yazı yazmışlar. Bunu da sivri bir kesici madde ile yazmışlar. Sabah kalktığımda bu yazı ile karşılaştım" dedi.

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DAHA ÖNCE DE ARACI TAŞLANMIŞ, CAMI KIRILMIŞ

Zaman zaman tehdit mesajları aldığını söyleyen Tekin, "Daha önce de 'Buraya yemek koyma' denildi ve hayvanlar için koyduğum yemekler, sular döküldü. Arabam taşlandı hatta camı çatladı. Sileceğime tehdit yazısı ve sinkaflı notlar bırakıldı. Her akşam evime girerken gerginlik yaşıyorum. Eve girdikten sonra köpekler havlarsa balkona çıkıp susturmaya çalışıyorum. Olan biten hayvanlara dair rahatsızlıklar, sokakta benden biliniyor” diye konuştu.

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Bir süre yazıyı sildirmeyeceğini dile getiren Tekin, “Yazıyı görenler ışıklarda özellikle okumaya çalışıyor. Anlam veremiyorlar. Bir süre yazıyı sildirmeyeceğim, insanlar görsünler ve ibret olsun; nelerle karşılaşıyoruz, hayvanların yaşantıları ne kadar zor ve gönüllüler ne kadar engelleniyor. Ayrıca ben yerel hayvan koruma görevlisiyim. Yasaya göre hayvanların beslenmesi doğal ihtiyaçları yasal çerçevede belirlenmiştir. Benim yaptığım yasa dışı bir şey yok. Sadece beni ilgilendiren bir olay değil tüm Türkiye'de büyük çevrede yaşanan sıkıntılar. İnsanların destek olmuyorsa bile en azından köstek olmaması lazım" dedi.

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(DHA)

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