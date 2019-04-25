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"Öğretim üyeleri bir antrenör gibi, koç olmak zorunda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 19:47 | Son Güncelleme

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca: - "Artık öğretim üyeleri bir antrenör gibi, koç olmak zorunda. Öğrenciler küçük bir hamleyle bilgiye senden daha fazla erişebiliyor ancak motivasyon konusunda bir Şenol Güneş olmanız gerekiyor"

ÇORUM (AA) - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Artık öğretim üyeleri bir antrenör gibi, koç olmak zorunda. Öğrenciler küçük bir hamleyle bilgiye senden daha fazla erişebiliyor ancak motivasyon konusunda bir Şenol Güneş olmanız gerekiyor." dedi.

Karaca, Hitit Üniversitesinin kuruluşunun 13. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen "21. Yüzyılda Üniversite: Değişim, Dönüşüm ve Gelecek Konferansı"nda yaptığı konuşmada, üniversitelerdeki değişimin iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.

Oxford, Cambridge ve Paris Üniversitesi gibi birinci nesil üniversitelerin önceliğinin eğitim olduğuna dikkati çeken Karaca, "20. yüzyılda Harvard gibi ikinci nesil üniversitelerde araştırma kavramı kabul görmeye başladı ancak üçüncü nesil üniversiteler çok farklı. Bu üniversiteler eğitim ve araştırmanın yanında bir ürün ortaya koymaya çalışıyor. Dolayısıyla inovasyon ve girişimcilik mutlaka olmalı. Bunun da en iyi örneği Stanford Üniversitesi. Şu anda Harvard'ın ünü çok fazla ama bana göre Stanford, en iyi üçüncü nesil üniversite." diye konuştu.

"Bilim, bilim için yapılır" düşüncesine sahip ikinci nesil üniversitelerin yerini "Bilim, toplum için yapılır" düşüncesinin aldığını dile getiren Karaca, bilim dalları aracılığıyla toplumun refahının artırılmasının hedeflendiğini anlattı.

Karaca, şunları ifade etti:

"Artık eğitimde trendler değişti. Artık öğrenci merkezli oluyor. Klasik eğitim günümüzde önemini ve heyecanını kaybetti. Öğretim üyelerinin de bu değişime ayak uydurması gerekiyor. Öğretim üyeleri de zamanla değişiyor. 1960'larda alanında uzmandı. 1980'lerde klasik manada ders verirdi. Artık öğretim üyeleri bir antrenör gibi, koç olmak zorunda. Öğrencinin her şeyiyle ilgilenmek zorundasınız. Bu, artık kaçınılmaz bir şey çünkü artık herkes bilgiye erişebiliyor.

Öğrenciler, küçük bir hamleyle bilgiye senden daha fazla erişebiliyor ancak motivasyon konusunda bir Şenol Güneş olmanız gerekiyor."

Dünya ekonomisinin sanayi ekonomisinden bilgi ekonomisine geçtiğini, bilgi ve veriyi bir yerden bir yere ulaştıran firmaların küresel markalara dönüştüğüne dikkati çeken Karaca, "Günümüzün global markaları mekansız şirketler. Dünyanın şu anki en büyük ulaşım firması Uber ancak Uber'in bir tane bile taksisi yok. Mekansız ortamda diğer insanların, firmaların buluşmalarını sağlıyorlar." dedi.

Karaca, en uygun otelin de Airbnb olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ancak Airbnb'nin bir tane bile oteli yok. Dünyanın en büyük perakendecileri Alibaba ve Amazon'un ne manavı ne bakkalı ne de marketi var. Sistemi yönetiyorlar. Dünyanın en büyük telekomünikasyon firması WhatsApp ancak bir tane bile telekom binası yok. Disneyland, dünyanın en büyük üretici ve dağıtım firmasıdır, yılda 150 milyar dolar ciro yapar. Netflix, hiç üretim yapmamasına karşın cirosu 170 milyar dolar.

Üreten firmadan bile daha fazla kazanıyor yani artık olay, mekan olmadan bu işin transferini yönetenler, veriyi alıp bir yerden bir yere sunanlar, dünyanın en büyük markaları haline geldi."

Karaca, konuşmasının ardından Hitit Üniversitesinde görevinde yükselen ve teşviklerden en fazla yararlanan akademisyenlere başarı belgesi verdi.

Konferansa Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile akademisyenler de katıldı.

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Çorum hitit üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kara

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