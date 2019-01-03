HABER

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:35 | Son Güncelleme

Çankaya Üniversitesinde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i öldüren öğrencisinin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in katil zanlısı H.İ.H, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.İ.H'nin babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öğretim üyesi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün akşam saatlerinde asistan hoca olarak derslerine giren Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i babasının silahıyla önce vurmuş, ardından bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinden kaçan Hasan İsmail H., babasıyla emniyete giderek teslim oldu. Hasan İsmail H.'nin emniyette ifadesi alınırken, soruşturma kapsamında silahın sahibi olduğu gerekçesiyle Hasan İsmail H.’nin babası Ö.H. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Ankara Adliyesine getirildi.

Katil zanlısı Hasan İsmail H.'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2014'de Kıbrıs'ta hukuk fakültesi kazandığını belirten Hasan İsmail H., 2015'de yatay geçişle Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesine geldiğini söyledi. Yatay geçiş yapması sırasında kendisine haksızlık yapıldığını, 2. sınıftan başlaması gerekirken 1. sınıftan başlatıldığını ifade eden Hasan İsmail H., "Ceren Damar Şenel, danışmam hocamdı. Bu sorunlarımı ona anlatıyordum. Ama bana ters cevaplar veriyordu. Ben, derslerimin yoğun olması nedeniyle üniversiteye sınavdan sınava gidiyordum. Ders çalışmalarımı ise evde yapıyordum" diye konuştu.

"GEÇMEM İÇİN KOPYA ÇEKMEM GEREKİYORDU"

Olayın yaşandığı gün 3 sınavının olduğunu ve derslerinin yoğun olması nedeniyle sınava hazırlanamadığını anlatan Hasan İsmail H., olayın sürecini şöyle anlattı:

"Geçmem için kopya çekmem gerekiyordu. Bu nedenle sınavdan geçmek için kopya hazırladım. Sınav salonuna girdiğimde Ceren Damar Şenel'i gördüm. Sınav başladıktan sonra hazırladığım kopyayı çıkardım ve kopya çekmeye başladım. Bir süre sonra Ceren Damar Şenel, beni kopya çekerken yakaladı. Hakkımda tutanak tutarak kopya çektiğim için işlem yaptı. Gün içerisinde birkaç kez onunla görüştüm. Odasına gittim ancak beni tersledi 'çık git' falan dedi. Sonra eve gittim babamın silahını aldım. Daha önceden de bıçak almıştım. Sonra tekrar Ceren Damar Şenel ile görüşmek için odasına gittiğimde kendime hakim olamadım. Evden aldığım babamın silahını doldur boşalt yaptım ve Ceren Damar Şenel'e 2 el ateş ettim. Sonra da bıçak ile saldırdım. Ne kadar vurduğumu hatırlamıyorum."

"TABANCAYI BAŞIMA DAYADIM VE İNTİHAR ETMEK İSTEDİM"

Hasan İsmail H., "Daha sonra tabancayı başıma dayadım ve intihar etmek istedim. Ancak odaya hocalar ve öğrenciler girmeye başlamıştı. Ben de olayın şoku nedeniyle oradan kaçtım. Annemi aradım sonra babamla birlikte karakola giderek teslim oldum" ifadelerini kullandı. (İHA)

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyonGÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon
İstanbul yollarında kar ve buzlanma önlemiİstanbul yollarında kar ve buzlanma önlemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ceren Damar Çankaya Üniversitesi Hasan İsmail H.

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

İşte Türkiye'nin konuştuğu o cani!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

AK Partili Başkan istifa etti: Bana kumpas kuruldu!

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Şimdi de AKOM...

İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Şimdi de AKOM...

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Madonna'nın kalçası olay oldu!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu kadar basit olmamalı yazık günah
sınıf geçmek için kopya çekecekmiş şartmış savunmaya bak eve gidip silah alıp geliyor saplantılı planlı kasten canice vahşice insan öldürmekten yargılanıp en az 30-35 sene gün yüzü gösterilmemesi lazım bu piskopata!!
şimdi içerde bol düşünür yaptığının nasıl bir hata olduğunu daha iyi idrak edersin.hukuk fakültesi öğrencisi olarak kanunları bildiği için tahrikten faydalanmaya çalışıyor ifade o şekilde.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Yunanca yeni yıl afişi tepki çekti

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.