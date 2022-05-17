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Öğretim üyesi ile üniversite öğrencisi şok geçirdi! Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde feci kaza

17.05.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Akdeniz Üniversite (AÜ) yerleşkesinde yaşanan bir kazada hem öğrenci Havvanur D. hem de öğretim üyesi Aydın Ç. şok geçirdi. Kazada yaralanan iki kadını yanlarına gelerek yardımcı olmayan arkadaşları güçlükle yatıştırdı. 3 kişinin yaralandığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öğretim üyesi ile üniversite öğrencisi şok geçirdi! Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde feci kaza

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 13.00 sırasında AÜ yerleşkesi Edebiyat Fakültesi yakınındaki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Öğretim Üyesi Şerife D. yönetimindeki otomobil ile Onur K. yönetimindeki otomobil, kavşak sisteminde çarpıştı. Şerife D.’nin kullandığı otomobil refüje çıkarak durabildi.

ARKADAŞLARI BAŞLARINA ÜŞÜŞTÜ

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Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya ilk müdahaleyi AÜ güvenlik görevlileri yaptı.

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Onur K., kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Havvanur D. ise şoka girdi. Öğrenci olan Havvanur’u yanına koşup gelen arkadaşları sakinleştirdi.

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Şerife D. de kaza sonrası şoka girerken, yanındaki yolcu Öğretim Üyesi Aydın Ç. hafif yaralandı. Gözyaşlarına boğulan Şerife D.’yi mesai arkadaşları sakinleştirdi.

Her iki öğretim üyesi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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trafik kazası
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