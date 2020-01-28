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  4. Öğretmen 4 çocuğa taciz iddiasıyla gözaltına alındı

Öğretmen 4 çocuğa taciz iddiasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da özel bir okulun müzik öğretmeni, 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez Karaköprü ilçesinde bulunan özel bir okulda yaşandı.

Şanlıurfa’da özel bir okulun müzik öğretmeni, 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez Karaköprü ilçesinde bulunan özel bir okulda yaşandı. Müzik öğretmeni M.E.K. hakkında, 4 kız öğrenci ve velilerinin şikayeti üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme ve soruşturma başlatıldı. Taciz mağduru olduğu iddia edilen öğrenciler emniyete giderek ifade verdi. Çalıştığı okuldan istifa ettiği öğrenilen M.E.K, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgulaması sürüyor.

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