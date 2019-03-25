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Öğretmen adayları anasınıfı öğrencilerine gönüllü İngilizce öğretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 11:08 | Son Güncelleme

BURDUR'da üniversite öğrencileri, anasınıfı öğrencilerine gönüllü pratik İngilizce dersi veriyor.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da üniversite öğrencileri, anasınıfı öğrencilerine gönüllü pratik İngilizce dersi veriyor. Haftanın üç günü şarkılar ve oyunlarla çocuklara İngilizce öğreten gönüllü öğrenciler, öğretmenlik hayatlarına da hazırlık yapıyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında yapılan Toplumsal Hizmetler Projesi kapsamında üniversitenin İngilizce Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıfında eğitim öğretim gören 16 öğrenci, haftanın üç günü Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Anaokulu'na gelerek öğrencilere pratik İngilizce öğretiyor. Öğrenciler anasınıfındaki öğrencilere şarkılar ve oyunlarla İngilizceyi sevdirerek öğretiyor. 'ÖĞRETMEN ADAYLARIMIZ SEVEREK VE ZEVKLE DERSLERE GELİYOR' Emekevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özlem Karpuz, "Öğrencilerimiz Uygulama Anaokulu'na gelerek bütün sınıflarımızda pratik İngilizce öğretiyor. Öğrencilerimizin pratik İngilizce öğrenmelerini önemsiyoruz. Çünkü bu konuda kendim de mağdur oldum. Gramer İngilizcem çok mükemmel ama pratikte sıkıntı yaşıyordum. Uygulama anaokulundaki öğrencilerimizin pratik İngilizce konuşmalarını önemsiyorum. Öğretmen adaylarımız severek ve zevkle derslere geliyor. Bir hafta öncesinden hazırlık yapıyorlar. Uygulamadan hem öğrencilerimiz hem de idare olarak bizler gayet memnunuz" dedi. 'TAMAMEN İNGİLİZCE KONUŞARAK EĞİTİM YAPIYORUZ' MAKÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Gözde Dural, "Anaokulu öğrencilerine İngilizce öğretmenliği yapıyoruz. Şarkılarla, oyunlarla, aktivitelerle çocukların öğrenmesini daha da kolaylaştırıyoruz. Hem zevkli, hem oynayarak, eğlenerek öğrenmiş oluyorlar. Tamamen İngilizce konuşarak eğitim yapıyoruz" diye konuştu. 'DİLE KARŞI KORKULARINI ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORUZ' Şerife Nur Eroğlu da şöyle dedi: "Gönüllü olarak İngilizce öğretmenliği yapıyoruz. Çocuklara oyun, şarkılar, kuklalar, drama yöntemleriyle İngilizce öğretiyoruz. Bu şekilde dile karşı korkularını önlemeye çalışıyoruz. 3, 4, 5 yaşlar çocukların dil edinimi için çok önemli yaşlar. Hem bizim için hem de onlar için çok güzel bir fırsat. Hem okul müdürü Özlem Hocamız hem de sorumlu hocamız Şule Karadayı bize bu fırsatı verdi."

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