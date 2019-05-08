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Öğretmen adaylarına "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi tarafından öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Özel Eğitim Bölümü ve Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.

Öğretmen adaylarına "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri"

Akdeniz Üniversitesi tarafından öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri" gerçekleştirildi.
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Özel Eğitim Bölümü ve Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda "Hizmet Öncesi Özel Eğitim Semineri" gerçekleştirildi. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Canbulat, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrencinin katıldığı seminerin 1. oturumunda Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu, Öğrenme Güçlüğünde Öğretimsel Stratejiler konusunda 2. oturumda ise Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Şaziye Seçkin Yılmaz Çocuklarda Dil Gelişimi ve Desteklenmesi konusunda sunumlarını gerçekleştirdi.
Seminerleri öğrencilerin talepleri doğrultusunda düzenlediklerini belirten Akdeniz Üniversitesi Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Emel Sardohan Yıldırım, "Günümüzde çoğunlukla her sınıfta özel gereksinimli öğrencinin eğitim aldığı gerçeğinden ve hiç bir çocuk geride kalmasın felsefesinden yola çıkarak Fakültemiz, Özel Eğitim Bölümümüz ve Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz olarak öğretmen adaylarımızı önleyici özel eğitim hizmeti alanında yetiştirerek geleceğin seçkin ve başarılı öğretmenleri arasında görme arzusundayız" ifadelerinde bulundu.
Yıldırım ayrıca Eylül ayından itibaren Özel Gereksinimli Kişiler Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak Antalya’ya hitap edecek kapsamda özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik bireysel ve grup eğitimi çalışmaları başlatacaklarını da sözlerine ekledi.

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