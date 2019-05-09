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Öğretmen adaylarının sözlü mülakatları için soru önergesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 12:50 | Son Güncelleme

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, KPSS’den yüksek puan alan, ancak mülakatla elenen öğretmen adaylarının yaşadığı sorunların ve mülakat komisyonlarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi verdi.

Öğretmen adaylarının sözlü mülakatları için soru önergesi

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, KPSS’den yüksek puan alan, ancak mülakatla elenen öğretmen adaylarının yaşadığı sorunların ve mülakat komisyonlarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne araştırma önergesi verdi.
CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen, mülakatta elenen öğretmen adaylarıyla ilgili TBMM'ye soru önergesi verdi. Tarhan gençlerin hayalleriyle oynandığını belirterek, "Gencecik, pırıl pırıl çocuklarımızın geleceğiyle, hayalleriyle oynanıyor. Yıllarca eğitim görerek öğretmen adayı olan gençlerimiz, formasyon, KPSS gibi engelleri aştıktan sonra bir de mülakat zulmü ile uğraşmak zorunda kalıyorlar. Mülakatlarda 'FETÖ'cü' diye yaftalanan onlarca gencimiz işsizlik ve geçim sıkıntısı altında intihara kadar sürükleniyor." dedi.
Tahsin Tarhan daha önce mülakatlarda kamera kullanılması için önerge verdiklerini hatırlatarak, "Daha önce öğretmen atamalarında kameralı sisteme geçilmesi ve mülakat sırasında hak yenmemesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na soru önergesi vermiştik. Ne yazık ki cevap gelmediği gibi, yüz binlerce gencimizin sorunu olan bu duruma çözüm de üretilmedi. Ülkemizin birçok okulunda hala öğretmen açığı bulunurken, iktidarın öğretmen atamalarında mülakat komisyonu eliyle uyguladığı kıyıma göz yummamak gerekmektedir. Son günlerde İstanbul yerel seçimlerinde gördüğümüz hak gaspı olayın birçok örneği kamu kurumlarında sıklıkla yaşanmaktadır. Liyakatten uzak, hak edene değil, yandaşa yetki verme anlayışı ne yazık ki 17 yıldır devam etmekte ve her geçen gün ülkemiz adına daha vahim sonuçlar doğurmaktadır. Yerel seçimlerden, büyük elçi atamalarına, bakan atamalarından, öğretmen atamalarına kadar liyakat ve adalet sistemi yeniden kurulmadıkça ülkemizin içinde bulunduğu zorlukları aşması çok zor olacaktır." diye konuştu.
Tarhan'ın, TBMM'ye verdiği soru önergesi şöyle:
"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen istihdam edeceğini duyurmasının ardından KPSS'de yeterli puan alan binlerce öğretmen adayı sözlü mülakatlara katılmıştır. MEB, sınav sonuçlarını 15 Ocak'ta açıklamış, sonrasında ise KPSS'de derece yapan birçok öğretmen adayı sözlü mülakatlarda elenmiştir. Elenenler arasında KPSS'de Türkiye 6'ncısı olan Erkan Demir 'Mülakatta puanlarımız düşürülerek atanma hakkımız elimizden alınmıştır' açıklamasında bulunmuştur. KPSS'de belirlenen taban puanın çok üzerinde puan alan yüzlerce öğretmen adayı yapılan sözlü mülakatlarda elenmektedir. Öğretmen alınmaların dün FETÖ ile milyonlarca gencimizin gelecek hayalleri çalınırken, şimdi ise sözlü mülakat yöntemiyle liyakat sistemi esnetilmektedir. Öğretmen atamaları için yapılan sözlü mülakatların ortaya çıkardığı sorunların tespit edilmesi ve bu sorunların çözümü olabilecek tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."

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