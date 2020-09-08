Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman? 2020 Öğretmen alan değişikliği başvuru ve atama takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama takvimi duyuruldu. Böylece alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin başvuru tarihleri ile alakalı soru işaretleri sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınma ve onaylanma süreci ile ilgili detaylı bir takvim yayınladı. Peki, 2020 alan değişikliği ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan öğretmen alan değişikliği başvuruları takvimine göre birinci aşama yani ön başvuru aşamasında adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması işlemi 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu süreçte yapılan tüm başvurular incelenecek ve eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından sistem üstünden onaylanma ya da reddedilme işlemleri gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ile ilgili olarak ikinci aşamadaki tercih başvurularının alınma ve eğitim kurumu müdürlükleri tarafından onaylanma süreci 21-25 Aralık 220 tarihlerinde gerçekleşecek. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Son olarak görevden ayrılma ile göreve başlama işlemleri ise 22 Ocak 2021 ile 5 Şubat 2021 arasında olacak.