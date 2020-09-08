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Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman? 2020 Öğretmen alan değişikliği başvuru ve atama takvimi!

EĞİTİM HABERLERİ  | 08.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman sorusu bir süredir öğretmenlerin gündemindeydi. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen alan değişikliği takvimi ile ilgili bir açıklama yapıldı. Şimdi öğretmenler başvuruları ne zaman ve nasıl yapacaklarını araştırıyor. Peki, öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

Öğretmen alan değişikliği başvurusu ne zaman? 2020 Öğretmen alan değişikliği başvuru ve atama takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin alan değişikliği başvuru ve atama takvimi duyuruldu. Böylece alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin başvuru tarihleri ile alakalı soru işaretleri sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı, tercih başvurularının alınma ve onaylanma süreci ile ilgili detaylı bir takvim yayınladı. Peki, 2020 alan değişikliği ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan öğretmen alan değişikliği başvuruları takvimine göre birinci aşama yani ön başvuru aşamasında adayların ön başvurularının sistem üzerinden alınması işlemi 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu süreçte yapılan tüm başvurular incelenecek ve eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından sistem üstünden onaylanma ya da reddedilme işlemleri gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin alan değişikliği başvuruları ile ilgili olarak ikinci aşamadaki tercih başvurularının alınma ve eğitim kurumu müdürlükleri tarafından onaylanma süreci 21-25 Aralık 220 tarihlerinde gerçekleşecek. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. Son olarak görevden ayrılma ile göreve başlama işlemleri ise 22 Ocak 2021 ile 5 Şubat 2021 arasında olacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Öğretmen alan değişikliği başvurusu mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr resmi internet adreslerine T.C. kimlik numarası ve şifre girerek yapılabiliyor.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTLARI

Öğretmen alan değişikliği 2020 şartları da öğretmenler tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. MEB bünyesi kadrolu şekilde görev yapan ve adaylıkları kaldırılmış olan öğretmenler arasından; öğrenimine uygun alan dışında başka alana atananlar, öğrenimi birden fazla alana kaynak teşkil edenler, görev yaptığı alanın dışında başka alana kaynak olan yükseköğrenim bitirmiş olanlar ve sınıf öğretmenliği görevini yaparken 540 saatlik zihin engelliler sınıf öğretmenliği eğitim programını başarı ile tamamlamış olanların başvuruları alınacak.

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