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Öğretmen anne, kaybolan oğlu bulununca sevinç gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, deniz kenarında oyun oynarken kaybolan Rubar Güneş (6), 2 saat sonra bulundu.

Alparslan ÇINAR - Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, deniz kenarında oyun oynarken kaybolan Rubar Güneş (6), 2 saat sonra bulundu. Polis ekipleriyle gözyaşı dökerek oğlunu arayan anne, Rubar'ı bulunca sarılarak bu kez sevinç gözyaşları döktü.

Olay, akşam saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Göz doktoru Yakup Güneş, öğretmen eşi Tekuşin Güneş ve 3 çocuğuyla öğle saatlerinde sahile geldi. Burada bir süre denize giren Güneş çiftinin çocuklarından Rubar bir anlık dalgınlıkta ortadan kayboldu. Rubar'ı göremeyen ailesi sahilde bir süre arasa da sonuç alamadı. Ailenin ihbarda bulunması üzerine sahil bandına çok sayıda polis, cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler sahil bandında arama yaparken dalgıçlar da denize girip arama yaptı.

Arama çalışmalarını iki çocuğuna sarılarak gözyaşları içerisinde izleyen anne Tekuşin Güneş'i yakınları ve eşi Yakup Güneş sakinleştirmeye çalıştı. Küçük Rubar yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından kaybolduğu söylenen noktadan 2 kilometre uzaklıkta cankurtaran ekiplerince bulundu.

HÜZÜN GÖZYAŞLARI SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA DÖNÜŞTÜ

Cankurtaranın kucağında ailesine getirilen Rubar'ı baba Yakup Güneş koşarak teslim aldı. Gözyaşlarına boğulan Yakup Güneş'te oğlunu annesine kucağında götürüp teslim etti. Hüzün gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına dönüştüğü buluşmada anne oğul birbirine sarılıp uzun süre ağladı. Anne oğlun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çevredeki kalabalığın sevinçle alkışladığı olayın ardından kardeşinin bulunmasına sevindiğini söyleyen abla Sariya Lorin, "Çok mutluyum kardeşim bulunduğu için" dedi. Sariya Lorin kardeşini öpüp annesine sarılarak sevince ortak oldu.

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