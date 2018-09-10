Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı!

MEB, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği atama sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar MEB resmi internet sitesinden yayınlandı. Binlerce öğretmen personel genel müdürlüğünden atama sonucunu öğrenebilir.

MEB Personel Genel Müdürlüğü atama sonuç sayfasında yapılan açıklamaya göre ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacak.

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