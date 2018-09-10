Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı!

MEB, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği atama sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar MEB resmi internet sitesinden yayınlandı. Binlerce öğretmen personel genel müdürlüğünden atama sonucunu öğrenebilir.
MEB Personel Genel Müdürlüğü atama sonuç sayfasında yapılan açıklamaya göre ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacak.
SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
Mesut Akkaya ve Ömer Canbulut Irak sınırında yakalandı!
Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var
Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!
Kuzey Kore'de 'füzesiz' 70. yıl töreni
İran sert çıktı: Düşmanı korkutun!
Hırsızlık şüphelisinin yakınları hastane önünde olay çıkardı: 3'ü polis 6 yaralı, 5 gözaltı
İzmir'in Çeşme ilçesinde erkek çocuğuna istismar iddiasında karar verildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum