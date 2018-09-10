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Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.09.2018 20:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği hakkı tanınan öğretmenlerinin atama sonuçlarını açıkladı.

Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? MEB mazerete bağlı atama sonuçlarını açıkladı!

MEB, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Mazerete bağlı ikinci defa yer değişikliği atama sonuçlarını duyurdu. Sonuçlar MEB resmi internet sitesinden yayınlandı. Binlerce öğretmen personel genel müdürlüğünden atama sonucunu öğrenebilir.

MEB Personel Genel Müdürlüğü atama sonuç sayfasında yapılan açıklamaya göre ilan edilen atama / görevlendirme sonucu, kadrolu öğretmenler için kararname / sözleşmeli öğretmenler için görevlendirme onayı düzenlendikten sonra resmi nitelik kazanacak.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN


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Milli eğitim Bakanlığı meb mazerete bağlı atama

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